Kraje zavírají pohotovosti. Chybí lékaři, stát jim chce služby nařídit

Krajská českobudějovická nemocnice o Velikonocích zrušila pohotovost pro děti a dorost. Ze 34 lékařů nechtěl nikdo nastoupit o víkendu na službu a nemocnice tak rodičům vzkázala, že pokud budou potřebovat akutně ošetřit dítě, mají zvonit na příjmové ambulanci dětského oddělení. A vydržet. „Žádáme o trpělivost, protože se může stát, že lékaři dětského oddělení budou zaneprázdněni neodkladnou činností na oddělení,“ uvedla mluvčí nemocnice Iva Nováková.

V Jihočeském kraji, rozlohou druhém největším v Česku, mají problémy i na pohotovosti pro dospělé. Pro představu: na Českobudějovicku je v okrese 92 lékařů, kteří by mohli sloužit pohotovost. Podílí se jich ale jen patnáct. Ministerstvo už tak chystá povinné služby pro každého lékaře.

„Kdyby se zapojili všichni, připadly by na jednoho lékaře čtyři služby za rok. U dětské pohotovosti by to bylo jedenáct služeb za rok,“ vypočítává vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje Petr Studenovský. A rodičům vzkazuje: „Pokud se situace nezmění, bude muset kraj požádat rodiče, aby navštívili své obvodní lékaře a domluvili se s nimi na případném ošetření (v době, kdy nebude pohotovost) v jejich ordinacích.“

V Jihočeském kraji je pohotovost na osmnácti místech a za loňský rok zde ošetřili přes 69 tisíc pacientů. Z toho 55 tisíc lidí v některé z osmi krajských nemocnic.

„Práce máme moc“

Lékaři, kteří se do služeb nezapojují, tvrdí, že pro to mají pádný důvod – práce je na ně tolik, že nemají čas ještě pomáhat s pohotovostmi.

„Ordinuji deset hodin denně, každý všední den. Následně pak musím vyplňovat dokumentace, zprávy pro správu sociálního zabezpečení nebo další materiály. Nemám prostě čas ještě k tomu sloužit pohotovosti,“ tvrdí praktický lékař Jiří z Českobudějovicka, který si nepřál uvést celé jméno.

Nedostatek lékařů trápí většinu pohotovostí napříč republikou. Nedostatek lékařů musel třeba na Silvestra řešit Moravskoslezský kraj ve více než sedmdesátitisícovém Havířově, kde nakonec musel pohotovost v nemocnici ten den uzavřít.

Nesplnitelné požadavky

Nemocnice ve Frýdlantu v Libereckém kraji řeší nedostatek doktorů už rok, stejně tak na Ústecku krajský úřad už loni varoval, že požadavky lékařů, za kterých by byli ochotni odsloužit pohotovosti, jsou přemrštěné a nedostatek lékařů bude mít za následek omezování pohotovostí.

„Pět set za hodinu je již takřka očekávaným standardem a nejsou ani výjimky s požadavkem na tisíc korun za hodinu a více. Často se také stává, že praktičtí lékaři jsou ochotni odsloužit pouze deset služeb v pohotovostní ordinaci za rok, protože právě za těchto deset vykonaných služeb pak dostanou od zdravotních pojišťoven bonus ke svým standardním příjmům, který může dosáhnout až 35 tisíc korun za rok,“ uvedla mluvčí hejtmanství Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Uherskohradišťská nemocnice zase zrušila víkendovou pohotovost na ORL kvůli nedostatku lékařů. Noční služba ve všední dny nefunguje už delší čas a pacienti tak musí v případě problémů dojet do jedné z nemocnic v Brně či Kroměříži, odkud lékaři naopak přes týden dojíždějí do Uherského Hradiště, aby oddělení nebylo nedostatkem lékařů paralyzováno.

Zejména o víkendech mají nemocnice problém služby obsadit. Vypomáhají jim důchodci – jako třeba ve Fakultní nemocnici Brno, kde se na pohotovosti střídá pětadvacet praktických lékařů.

Slouží i sedmdesátníci

Aby byly služby zajištěny bezproblémově, musel by jich být dvojnásobek. „Někteří lékaři jsou už v důchodovém věku, za ně budeme jednou navíc potřebovat náhradu. Slouží například i dvě lékařky, kterým je kolem sedmdesáti let,“ řekl ředitel nemocnice Roman Kraus.

Ministerstvo zdravotnictví už plánuje razantní změnu – krizi s nedostatkem lékařů na pohotovostech chce vyřešit tím, že jedna služba měsíčně bude povinná.

V každém z původních okresů by přitom vznikl od roku 2020 koordinátor, který by se o rozdělení služeb na pohotovostech staral a v každém okrese by byla alespoň jedna pohotovost. „Praktičtí lékaři budou mít povinnost odsloužit alespoň jednu službu měsíčně ve svých regionech,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Pokud by praktik odmítal povinné služby sloužit, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by se mu snížily úhrady za poskytovanou péči. Jediní, kteří by měli pravděpodobně výjimku, by byli lékaři v předdůchodovém či důchodovém věku.

Naopak třeba zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) se obává, že se opatřením dostupnost pohotovosti pro pacienty v jeho kraji v budoucnu paradoxně zhorší.

Pokud budou totiž praktici sloužit pohotovosti jen v nemocnicích, už je nebudou podle Čunka sloužit ve svých ordinacích. Navíc ve Zlínském kraji by pak pohotovosti byly jen na čtyřech místech oproti současným osmi. A někteří lidé by to podle Čunka tak měli na pohotovost třeba i třicet kilometrů.