Dětská pohotovost v Budějovicích na tři dny zavře, nejsou lékaři

„Smutné, kam tedy jet, kdyby náhodou něco?“ ptala se Jana Procházková stejně jako další lidé pod facebookovým oznámením.

Nemocnice sdělila, že v nutných případech děti ošetří příjmová ambulance dětského oddělení, která je ve stejné budově.

Důvod je prostý. „Bohužel se přes veškerou snahu nepodařilo obsadit tyto služby dětské pohotovosti obvodními lékaři pro děti a dorost, do jejichž kompetence tato činnost patří,“ oznámila mluvčí budějovické nemocnice Iva Nováková.

„Jedná se o velmi nepříjemnou situaci. Ale vzhledem k nedostatku lékařů ji nelze řešit jinak,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská, která má v radě kraje zdravotnictví na starosti.

Lékaři pro děti a dorost na pohotovostní služby Okres/počet Č. Budějovice 34 Tábor 20 Jindřichův Hradec 25 Český Krumlov 16 Písek 16 Strakonice 15 Prachatice 12 Pozn.: Jde o lékaře, které Jihočeský kraj požádal, aby plnili pohotovostní služby

V okrese České Budějovice má Jihočeský kraj domluveno více než 30 lékařů, kteří se mohou podílet na službách dětské pohotovosti. Od pátku do neděle však nikdo z nich do služby v Budějovicích nenastoupí.

„Žádáme rodiče a pacienty o trpělivost, může se stát, že lékaři dětského oddělení sloužící ústavní pohotovost budou zaneprázdněni neodkladnou a nutnou činností na oddělení, a z těchto důvodů se nebudou moci bezprostředně věnovat příchozím pacientům na lékařské službě první pomoci pro děti a dorost,“ upozornila Nováková s tím, že lékaři mají na starosti kromě jiného provoz čtyř lůžkových stanic a další povinnosti.

Loni na pohotovosti ošetřili 69 tisíc dětí a dospělých

Jihočeský kraj na svém webu včera vyzval lékaře, kteří mohou, aby se podíleli na zajištění lékařské pohotovostní služby.

„Největší personální problémy máme v Českých Budějovicích a v Táboře. Přitom na Českobudějovicku je pro dospělou pohotovost k dispozici 92 ambulantních lékařů, ale na službách se podílí jen 15 z nich. Kdyby se zapojili všichni, připadly by na jednoho lékaře čtyři služby za rok. U dětské pohotovosti by to vyšlo na 11 služeb ročně,“ sdělil před časem pro MF DNES šéf krajského odboru zdravotnictví Petr Studenovský.

Na pohotovostních službách se podílí i praktická lékařka pro děti a dorost Šárka Mičanová z Českých Budějovic.

„Tohle se stalo poprvé. Ale problémy jsou jasné. Slouží tam řada důchodců, kteří už mají svůj věk. Bohužel se zapojuje jen čtvrtina z těch doktorů, kteří by měli. My, co mezi ně patříme, nemůžeme suplovat pořád všechno,“ uvedla v reakci na oznámení.

„Měli by chodit všichni, není možné, aby sloužili jen někteří. Je to dlouhodobý problém. Na zlepšení to podle mě nevypadá,“ dodala.

Loni lékaři na pohotovosti ošetřili 69 tisíc dětí a dospělých, z toho 55 tisíc právě v nemocnicích. Situace s nedostatkem lékařů na pohotovostní služby trápí nejen Budějovice. S podobnými problémy se potýkají ve zbytku kraje i republiky.