Drsná nařízení v ČR vítáme, zájem o naše roušky je obrovský, říká Vietnamka

„Vzhledem k tomu, že koronavirus přišel do Evropy z Asie, tak jsme se na začátku pandemie potýkali s nedůvěrou některých Čechů,“ vzpomíná na únorové dny Ami Luong. „Ale nebylo to nic agresivního, chápala jsem to. Všímali jsme si nedůvěřivých pohledů lidí. Drželi si odstup.“

Kvůli roušce se mi smáli

Nošení roušek je přitom v Asii běžné a Vietnamci jsou na to zvyklí. „Osobně jsem nosila roušku ještě před vyhlášením nouzového stavu. Vzpomínám si, že tehdy se mi nějaká skupina kluků posmívala, co to mám na sobě. Dnes už je to normální,“ říká Ami.



K bezplatnému šití roušek se její organizace dostala náhodou: „Známe mnoho lékařů vietnamského původu, kteří pracují v různých nemocnicích. Oni sami nás informovali o velkém nedostatku roušek ve zdravotnických zařízeních, a tak jsme se jim rozhodli pomoci.“



Od čtvrtka spolek kontaktovaly také sociální zařízení, domovy důchodců i radnice. „Zájem je obrovský. Snažíme se vyhovět všem, nejen v Praze, ale po celé republice. Poptávka je však tak veliká, že nejsme schopni uspokojit každého,“ poznamenává Vietnamka.

„Kdyby nám chtěl někdo pomoct, budeme rádi. A nemusí to být pouze Vietnamec. Jak vidíte, mluvíme česky, takže jsme otevřeni pro všechny,“ říká Ami Luong.



Každý vyrobíme až 50 roušek za den

Vietnamci mají s šitím bohaté zkušenosti. Každý z nich dokáže za den vyrobit až 50 roušek a do iniciativy spolku Lam Cha Me CZ se jich zapojila už stovka. Podle Ami se dali dohromady prostřednictvím sociálních sítí. „Osobně mě překvapilo, kolik lidí vietnamské národnosti umí šít. Většinou se to naučili ještě doma ve Vietnamu. Tam si lidé často šijí oděvy sami a tahle dovednost jim vydržela dodnes.“

S Vietnamem je Ami ve spojení každý den. „Vláda tam přijímá velmi drsná opatření, to jistě. Ale lidé si to pochvalují. Respektují autoritu státu. A také Vietnamci žijící v Česku zdejší přísná opatření chápou. Neremcáme, že musíme zůstat doma nebo že jsou zavřené obchody. Pro nás je důležité, aby nákaza zmizela a my jsme mohli fungovat jako dříve.“



Ztráty vietnamských restaurací v ČR budou obrovské

Podnikatelé vietnamského původu se kvůli pandemii připravují na výrazné ztráty. „Vietnamci sice nenaříkají, ale dopad na podnikání bude obrovský. Zavřela řada restaurací, nehtových studií, jiných provozoven. A teď všichni vyčkávají, co bude dál,“ tvrdí Ami Luong. „Nájmy platit musejí a nebudou to mít snadné. Většina Vietnamců jsou OSVČ, takže teď všichni čekají, jak se bude situace vyvíjet.“

Pouze obchody s potravinami podle ní nebudou ve ztrátě. „Ve večerkách jsou teď tržby větší. Ale provozovatelé mají kvůli osobnímu kontaktu se zákazníky obavy o své zdraví. Jak mi sami říkají, nemají největší strach o výdělky, ale o to, aby sami neonemocněli.“



„Mimochodem, Vietnamci jsou velmi vynalézaví. Jakmile začala pandemie, provozovatelé večerek začali vyrábět plexiskla k pokladnám, která vytvoří ochranný štít před nemocnými zákazníky,“ uzavírá Vietnamka.