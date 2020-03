Němci nic neřeší, Italové jsou opatrní, říká řidič kamionu o hrozbě nákazy

Každý týden stihne kamioňák Ladislav Plodek z Plzně běžně dvě cesty do Itálie a zpět do Česka. V době koronaviru se mu cesta prodlužuje o 250 kilometrů. To mu zabere i několik hodin jízdy navíc.

„V Německu je situace zoufalá. Na některých hranicích nás nechtějí ani pustit a musíme jet objížďkami. Ještě do neděle přitom kontroly probíhaly normálně. Snažíme si dávat vědět, ale situace se mění každou hodinu,“ říká řidič kamiony Ladislav Plodek, který vozí potraviny i spotřební zboží. „Vozíme, co je zrovna potřeba,“ doplňuje.

Šíření koronaviru v Evropě řeší už několik dní právě i kamionový přepravci. Někteří dokonce do nejpostiženějších oblastí přestali úplně jezdit. Jiní vybavují řidiče ochrannými rouškami a dezinfekcí. Kvůli nákaze v Číně nabírají zpoždění i lodě s kontejnery.

„Šéf nám nějaké respirátory sehnal, ale je to úplně minimální množství, co bychom potřebovali,“ přibližuje kamioňák Plodek.

Někteří řidiči kamionů mají obavy z nákazy a odmítají do rizikových oblastí jezdit. Vývoj situace v zemi dopravci denně sledují. Pokud by nemoc začala šoféry výrazně ohrožovat, nevylučují, že by museli cesty do postižených oblastí výrazně omezit nebo zastavit úplně.

Cestu zdržují uzavírky

Jenže zastavit kamionovou dopravu není úplně jednoduché, a to především kvůli zásobování obchodů. „Problémů je mnoho a každou hodinu se mění. V současnosti nám největší starosti dělá absolutní nedostatek respirátorů a dezinfekčních prostředků,“ upozorňuje Martin Felix, mluvčí Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

Kromě nedostatku ochranných pomůcek kamioňákům cestu komplikují právě i různé uzavírky.

„Do Itálie byla ještě cesta do minulého týdne úplně plynulá. Samozřejmě nějaké přechody byly uzavřené. Ve středu už to bylo všechno více kontrolovaný. Největší problém je při návratu v Německu,“ říká řidič Plodek.

Co se týče bezpečnosti, tak podle Plodka jsou zejména Italové dost opatrní.

„S nikým téměř nepřijdete do styku. Když někam přijedete, tak mají nasazené respirátory, což nevím, kde je vzali, když jich je takový nedostatek. Na vykládce nebo nakládce vám dají znamení. Vy v tu dobu nesmíte vystoupit z kabiny auta, oni vyloží náklad. Pak vám zase dají znamení a vy si můžete zadělat plachtu. Pak podepíšete papíry, které vám tam nechají a jedete,“ přibližuje situaci v Itálii.

Podle něj jsou v současnosti největší problém benzínky. „Všude na cestě jsou uzavřené toalety. Takže kde se máme umýt nebo si dojít na záchod? Spousta kamioňáků to řeší po svém a vykonává potřebu přímo na dálnici. Teď jsem zrovna na cestě do Itálie a vezu si barel vody, abych mohl provést alespoň základní hygienu,“ upozorňuje na komplikace na cestách.

Že benzínky znemožňují řidičům přístup na toalety dokládá i případ z Liberce. Tam benzínka EuroOil zrušila vnitřní i vnější posezení, aby se zákazníci zdržovali na místě co nejméně.

„V Česku se nemůžeme scházet ani na benzínce. Ale v Německu, když jdete tankovat, tak tam sedí skupinky na kafi a ukazují si na vás, že máte roušku. Ještě si vás mnohdy fotí,“ popisuje zkušenosti ze zahraničí Plodek. Na všech benzínkách v Česku řidičům doporučují, aby při tankování používali jednorázové rukavice.

Problém jsou zastavující řidiči

Podle hygieniků jsou benzínky nebezpečné zejména kvůli řidičům kamionů, pro které je Česko pouhou tranzitní zemí.

„Jako řidič kamionu toho vidím hodně. Vím, že si o nás lidé myslí jen to nejhorší, že jsme nemytá hovada nebo tak. Ale je to samozřejmě o lidech,“ říká kamioňák Vlastimil Lepší, který i v době nouzového stavu pravidelně míří na jih Evropy.

„Třeba, když do Itálie přijedou Poláci, Rumuni nebo Bulhaři, tak nikdo z nich nemá roušky ani rukavice. Močí i v této době přímo v areálu, takže je pořád vykazují,“ dodává. Lepší upozorňuje, že právě řidiči z těchto zemí často projíždí Českem.

„Dělají si u nás často pauzy. Nad tímhle by se měl někdo zamyslet. Pokud lidi budou dodržovat, to co mají, tak to půjde. Ale tihle řidiči z východních zemích dělají největší bordel,“ přibližuje řidič.To, že mohou nákazu přenášet kamioňáci, potvrzuje i ředitelka karlovarské hygieny Lenka Šimůnková.

„Řidič kamiónu v riziku přenosu je při překládce, na benzínce a podobně. Když přijede domů, většinu času tráví s rodinou, protože se s ní jinak málo vidí, do společnosti moc nechodí. Proto s výjimkou rodiny pro své okolí nebezpečný moc není,“ říká Šimůnková.„Vláda si uvědomuje, že bez silniční nákladní dopravy se zhroutí celé hospodářství a vyjmula ji z opatření nouzového stavu, doprava bez ochranných pomůcek nemůže fungovat, protože většina zákazníků je po řidičích vyžaduje a s jejich absencí nelze vykládat a nakládat,“ dodává Martin Felix z ČESMAD BOHEMIA.