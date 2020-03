Roušky shání celá Evropa. Čína situace využívá a posiluje svůj vliv

Roušky pro seniory zdarma a zásoby kolínské Čína si v době největší krize na konci ledna objednala masivní zásilku roušek od tureckých dodavatelů. „Turecko ročně vyrobí 150 milionů masek, ale oni jich chtěli 200 milionů. Poptávka navíc není jen ze strany Číny, ale také Itálie, Nizozemska, Francie, Polska nebo Německa,“ uvedl tehdy pro tureckou agenturu Anadolu spolumajitel společnosti Ak-Yel Medikal. V úterý Turecko podle provládního serveru Daily Sabah dodalo do sousedního Íránu, který je blízkovýchodním epicentrem nákazy, náklad více než 80 tisíc roušek a dalšího vybavení. Podle zprávy ze začátku března ovšem vláda vývoz do dalších zemí omezuje, aby uspokojila domácí poptávku. Běžní Turci si dnes svou roušku při troše hledání seženou, což pro iDNES.cz potvrdili nezávisle na sobě dva obyvatelé Istanbulu. „V nemocnicích dávají roušky zdarma,“ říká obyvatel největšího tureckého města Metin. Úřady nicméně zdravým lidem chození do nemocnice nyní nedoporučují. Podle Istanbulana Ömera jsou roušky k dostání také v lékárnách a obchodech, ceny jsou však vyšší než obvykle. Jako dezinfekci Turci používají kolínskou, jejíž prodej je teď na vrcholu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pak ve středu prohlásil, že seniorům nad 65 let se brzy začnou rozvážet ústenky až domů. První v pořadí budou Istanbul a Ankara.