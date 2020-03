Nakažených je již 765. Mohlo by dojít na zákaz vycházení, řekl Prymula

Prymula, který je i předsedou Ústředního krizového štábu, upozornil, že pokud budou lidé karanténu obcházet, přijde na řadu úplný zákaz vycházení. Deníku Právo řekl, že země by v takovém případě byla na dva týdny „úplně umrtvena“. Zřejmě by se naprosto omezil pohyb s výjimkou fungování kritické infrastruktury, elektrárny by musely fungovat dál.

V rozhovoru řekl, že ovšem doufá ale, že k tomu Česko nebude muset přikročit. Je také podle něj logické, že nynější lhůty řady omezení se budou prodlužovat, prodloužení nouzového stavu musí schválit Parlament.

Už ve čtvrtek Prymula řekl, že podle jeho odhadů bude v České republice v polovině dubna až patnáct tisíc případů nákazy koronavirem.

„Pokud se opatření neosvědčí, nastanou ještě mnohem tvrdší izolační opatření – to znamená, že bychom museli téměř jít do modelu zákazu vycházení, tak jak o tom uvažuje Bavorsko,“ řekl už ve čtvrtek Prymula pro ČT24.



Reagoval tak na včerejší události z obce Litovel na Olomoucku, která je v karanténě a lidí nemají možnost město opustit. Vymysleli však způsob: ujížděli z města přes sousední obec, která uzavřená není.

Vládla kvůli koronaviru přijala řadu opatření. Od čtvrtka není možné opustit domov bez zakrytých dýchacích cest, ať už rouškou nebo šálou. Dále kvůli ochraně seniorů před nákazou budou obchody s potravinami, drogerie a pošty nově vyhrazené pro lidi starší 65 let od 7 do 9 hodin ráno.



Dle nařízení vlády je navíc celá Česká republika v karanténě, a to až do 24. března. Karanténa znamená zákaz volného pohybu na území celé České republiky s výjimkou cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti. Platí také nařízení, že Češi nesmí vycestovat do zahraničí, cizinci se naopak nedostanou do České republiky.