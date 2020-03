Vláda nám lhala, říká šéf Pirátů Bartoš. Bojí se i nedostatku některých léků

Pane predsedo, jak vaši páteční oslavu čtyřicátých narozenin poznamená to, že všichni musíme mít kvůli epidemii koronaviru roušku, respirátor nebo si alespoň zakrývat ústa a nos šátkem nebo šálou?

Původní plánovaná oslava na hradě Loket, kde měla hrát moje oblíbená kapela Znouzectnost, se nekoná. A vzhledem k tomu, že ani není dobré se moc navštěvovat s kolegy, tak to s manželkou oslavíme doma. Uděláme dva piškotové dorty a každý sní jeden.

Mimochodem, vy máte respirátor, roušku, nebo jste se ovázal šátkem?

Snažím se držet hesla, které je i na internetu - svojí rouškou chráním tebe, ty tvojí rouškou chráníš mě. Sehnal jsem roušky od kamarádky, která byla pracovně v Japonsku a dělá v potravinách. Pořídila nejjednodušší jednorázové roušky a pár mi jich dala. Takže mám zásobu a když jdu ven, třeba do Sněmovny, tak roušku mám. Respirátory nejsou a lidé, kteří je potřebují víc, je bohužel nemají.

Není přece problém přiznat, že se něco podcenilo...

Vláda nejprve rozhodla o uzavření obchodů, aby pak otevřela galanterie, aby si lidé roušky šili sami. Jak si počíná v boji proti koronaviru?

Když byl koronavirus na vzestupu v Číně, tak jsme se o tom chtěli bavit s ministerstem zdravotnictví, s premiérem a vláda dlouhodobě lhala. My jsme se jako jedni z prvních zapojili do výroby roušek, ale těch iniciativ je celá řada.

Jsem rád, že se lidi dokáží takto semknout. To, že pan premiér, který ještě před týdnem mluvil o tom, že je všechno v pořádku, a jeho ministr udělají výjimku pro galanterie, je jasný důkaz, že nám neříkali celou dobu pravdu.

Bojím se, že se to může projevit i v jiných oblastech. Ptal jsem se pana Prymuly, jak jsme na tom se zásobou léků v lékárnách, jestli je všechno v pořádku. Lidé nám píší, že není dostatek paralenu v lékárnách. Bojím se, abychom neměli v budoucnu, za dva měsíce, problémy s některými typy léčiv. Není přece problém přiznat, že se něco podcenilo. Důležité je ukázat dobrou vůli ty věci řešit a přiznat i chyby.

Zaměstnavatelům by se měly odpustit odvody za zaměstnance

Postupně přicházejí různá opatření a premiér říká, že česká vláda je nejpřísnější v Evropě. Jsou ta opatření správná? Přijala je vláda ve správnou chvíli, nebo je měla přijmout dříve?

Není to závod, kdo bude přísnější. Opatření mají svoji logiku. Myslím, že nejsou úplně domyšlené některé dopady. Jsem rád, že se vyčlenily nákupní hodiny potravin pro seniory, ale úplně se zapomnělo na lidi, kteří mají sníženou imunitu, onkologické pacienty, lidi, kteří mají sníženou imunitu z důvodu nějaké nemoci, ti by měli být také v té skupině lidí, kteří mají mít přednostní návštěvu v tom čase jako senioři. Mluvil jsem s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem, Praha může říci, že půl hodiny potom, kdy mohou nakupovat jen senioři, je to ještě pro tyto lidi.

A když dělám taková opatření, je třeba dát lidem i vizi, co je ten moment, kdy to třeba zase přestane. Firmy nevědí, když nemají žádné informace, jestli se to někomu vyplatí už prodat, nebo jenom zmrazit. Mělo by být jasné, ve kterou chvíli se zase otevřou školy. Opatření by měla být jasně zdůvodněna, včetně toho, ne že to bude na neurčitou, protože jsme ve válečném stavu, jak říká pan premiér, ale musí být jasně řečeno, za jakých okolností se to zase otevře. Musí tam být světlo na konci tunelu.

Příští týden na mimořádné schůzi Sněmovny se bude schvalovat prodloužení ošetřovného na dobu, po kterou budou uzavřené školy. Zřejmě budete projednávat i jiné věci. S jakými návrhy tam přijdou Piráti pro omezení ekonomických dopadů epidemie koronaviru?

Byl bych za to, když se Sněmovna sejde a budeme hnát do toho sálu lidi z celé republiky, aby to bylo věcné, konkrétní, předjednané a aby se neřešila jedna jediná oblast, to ošetřovné, ale aby byl skutečně projednán první balíček ekonomických opatření. Já jsem to prezentoval už panu premiérovi, poslal jsem to i jednotlivým ministrům. Dám vám příklady. Jednak jde o odložení EET, to už snad i vláda pochopila, jak je to důležité pro nejmenší podnikatele, kteří teď nemohou do práce. OSVČ bez příjmů by neměli mít povinné odvody, zaměstnavatelům zasažených odvětví by se měly odpustit odvody za zaměstnance, za lidi, kteří jsou v karanténě, by měl nemocenskou hradit stát.

Piráti mají největší podporu u mladších voličů. Máte pocit, že mladší generace nebezpečí nemoci COVID-19 vnímá dostatečně vážně, když těžší případy nemoci jsou častěji u lidí starších, nebo u nichž to doprovázeno ještě jinou nemocí? Neuvažoval jste třeba o výzvě lidem, kteří vám věří a nechtějí třeba poslouchat Babiše, aby brali tu nemoc vážně, a respektovali všechna omezení?

U lidí, kteří jsou v životě zvyklí jednat nezodpovědně, což není doména mladých lidí a je to napříč společností, je velmi těžké je přesvědčit k nějaké zodpovědnosti, byť v krizové situaci. Lidé, kteří se pohybují ve veřejném prostoru a pracují s informacemi, jednají zodpovědně. Někdy to potřebovalo trochu šťouchnout, pro Prahu bylo podle mě třeba důležité, když vystoupil primátor Hřib s rouškou a zakázal vstup do metra bez zakrytého obličeje. Já jsem jel druhý den k zubaři a nebyl člověk, kromě jednoho s cigaretou, který by neměl zakrytý rouškou obličej. Nezodpovědní lidé se chovají nezodpovědně, dokud se to nedotkne nějakým způsobem nich. Solidaritu nemůžete nařídit. Myslím, že lidé to neberou na lehkou váhu. Na lehkou váhu to brali lidé, kteří se vraceli z dovolených a nešli se přihlásit.



Vrátím se ještě k vašim čtyřicetinám. Napadlo vás, že ve čtyřiceti můžete kandidovat podle Ústavy nejen do Senátu, ale i na prezidenta?

Vedu parlamentní stranu, která chce v příštím volebním období být ve vládě. Moje práce je teď ve Sněmovně a doufám, že to bude v dalším volebním období v exekutivě. Teď je důležité to všechno zvládnout.

