Vydrží Blatný na ministerstvu do dubna? 50 na 50, míní bookmakeři

Premiér Andrej Babiš sice spekulace o možném konci ministra zdravotnictví popřel a označil je za snahu o zviditelnění Moravcova pořadu, podle sázkových kanceláří však konec Blatného ve hře je.

„Ti, kteří se domnívají, že bude Jan Blatný 1. dubna ministrem zdravotnictví mohli v pondělí u Chance sázet v kurzu 2,10. Podle bookmakerů je však pravděpodobnější, že k tomuto datu ostře sledovaný resort nepovede. K této možnosti nasadili kurz 1,64,“ uvedla v pondělí odpoledne mluvčí sázkové kanceláře Chance Markéta Světlíková.

Kurzy však v pondělí večer zahýbalo vystoupení ministra Blatného po jednání vlády, kde se ke spekulacím vyjádřil. „Funkce ministra je vždy dočasná,“ reagoval nejprve na dotazy novinářů. „Nejsem zvyklý se vzdávat,“ doplnil posléze. Kurzy na jeho odvolání i setrvání v čele resortu se tak následně ustálily na stejné hodnotě 1,84:1.

Ještě koncem loňského roku přitom Blatný měl podle veřejnosti i bookmakerů velkou šanci udržet si svoji pozici, a to alespoň do konce ledna. Na to, že bude ve své funkci k 1. únoru tehdy Chance vypsala kurz 1,30:1. Na opačnou situaci si lidé mohli vsadit s kurzem 3,15:1.

Blatný se v posledních týdnech opakovaně dopustil řady kontroverzních výroků, které mu vyčítal i premiér Andrej Babiš. Před dvěma týdny ve Sněmovně popřel, že by u nás umíralo na covid-19 výrazně více lidí než ve světě. Česko je přitom v počtu úmrtí na koronavirus v přepočtu na 100 tisíc obyvatel na předních příčkách světových statistik.

Ministr to však před poslanci omlouval tím, že jsou úřady příliš poctivé při dokumentaci zemřelých. „My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid-19, jako člověka, který na něj zemřel,“ řekl Blatný. Za tento výrok později schytal kritiku odborníků i veřejnosti.

Dalším z důvodů jeho možného konce mohou být také časté personální změny na ministerstvu. Naposledy minulé úterý skončil náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo, stěžoval si mimo jiné na komunikaci s ministrem. Už dříve se Blatný dohodl na odchodu i s bývalým prezidentem České lékárnické komory Lubomírem Chudobou, který nastoupil za bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly.

Skončit musela také politická náměstkyně Alena Šteflová, jež se ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) nechala s manželem přednostně očkovat proti covidu-19. Minulé pondělí zase rezignoval koordinátor očkování na ministerstvu Zdeněk Blahuta. V souvislosti s očkováním rezignoval v polovině ledna ředitel SZÚ Pavel Březovský.

Odvolání Blatného je ve hře také podle politologů. Hledání jeho nástupce však podle nich může být problematické. Jako jediného kandidáta vidí Prymulu. Nedokážou se však shodnout, zda mu již veřejnost odpustila jeho návštěvu uzavřené restaurace na Vyšehradě, kvůli které v říjnu podal demisi. V pondělní anketě iDNES.cz se pro návrat Prymuly do čela resortu vyslovilo 4700 čtenářů, více než dvojnásobek, deset tisíc čtenářů, však byl proti.