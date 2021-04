Snad stát nehodí nákup testů na covid na školy, doufá šéf asociace ředitelů

Správa státních hmotných rezerv zrušila tendr na testy, které měly směřovat do škol. Co to pro vás teď znamená?

Upřímně zatím nevím. Celý problém je v tom, že k tomu zatím nemáme žádné informace. Z ministerstva jsme zatím nic nedostali, což není výtka, ale konstatování faktu, protože i ministerstvo školství se s touto informací nějak vyrovnává. Ale samozřejmě bychom potřebovali vědět co nejdřív, co to pro nás znamená a co to pro nás ještě bude znamenat.



Jaké jsou tedy možnosti?

Teoreticky je možné, že tendr nakonec proběhne a všechno bude pokračovat tak, jak bylo naplánované. Nebo neproběhne.

A potom se stane co? Budete si testy kupovat sami?

Jestliže neproběhne, tak se testy a jejich nákup hodí na školy, které je budou muset shánět. Což je nešťastné, pokud k tomu nedostaneme nějaké úžasné podmínky a nemuseli bychom třeba soutěžit dodavatele. Na takové soutěže se jako ředitelé škol necítíme úplně kompetentní.



Myslíte z odborného hlediska, které testy jsou kvalitní a které ne?

Ano, já nejsem lékař, epidemiolog, laborant, nikdo podobný. Nejde o to, že bychom neměli nabídky nebo neměli z čeho vybírat. Toho nám do škol chodí spousta od nejrůznějších firem. Jenže ve chvíli, kdy z nich máme vybrat ty nejlepší, nejde o něco, co bychom jako ředitelé dokázali posoudit. A další problém je také placení takových nákupů.

Ministr školství Robert Plaga říkal, že by se to proplácelo zpětně.

To jsem také slyšel, ale jde i o přidružené věci jako například do jaké částky by se to proplácelo, jak by se to vykazovalo a podobně. Je to spousta další byrokracie a další problém v účetnictví.

Jak by se to tedy mělo podle vás udělat, aby bylo reálné to provést?

Mně by se nejvíc líbilo, pokud by to šlo vyřešit nějak centrálně. Ať už antigenní testy, nebo PCR testy, o kterých se mluví čím dál tím více.



PCR testy: vyšší přesnost, ale nižší pružnost

Vy ve škole v pražských Klánovicích používáte PCR testy, jaké jsou jejich výhody?

Jednou z hlavních výhod je, že se dělají jen jednou týdně na rozdíl od antigenních testů, které máme dělat dvakrát týdně. Další výhodou je daleko větší přesnost. My používáme PCR testy ze slin, které se cucají necelé dvě minuty, takže jsou pro děti v podstatě bezproblémové. Tím nechci říct, že testy do nosu jsou něco šíleného, nejsou, ale testy ze slin jsou pro děti příjemnější. Nebolí to, nijak zvlášť to nevadí, jen se chvíli cucají v puse.



A nevýhody?

Potřebujete nějakou laboratoř, která vám je zpracuje. Přiveze, odveze a vyhodnotí. Tím pádem se výsledky nedozvíte hned. Znáte je nejdřív večer ten den, kdy se testovalo. Což v praxi znamená, že půl dne jsou děti a učitelé ve škole, aniž by se vědělo, jestli je někdo nakažený, nebo ne.



Musel jste něco takové řešit?

Stalo se mi to včera. Večer přišla informace, že v jedné třídě byl pozitivní jeden žák a musela tak do karantény celá třída. Pokud by se takto otestoval žák antigenním testem v pondělí a vyšel by pozitivní, šel by do karantény jen on. Takže to je také nevýhoda prodlevy u vyhodnocování PCR testů. Třetí je v tom, že musíte být navázaní na laboratoř a testovat se tak musí jen v termínech, které laboratoř „vypíše“. Takže ve chvíli, kdy přijde dítě v pondělí do školy až třeba na třetí hodinu, nebo třeba až v úterý, tak už se musí testovat antigenem. PCR testy jsou navázané na to, že se přivezou, odvezou a vyhodnotí v určitý čas a nejsou tak flexibilní. Kdybych to měl shrnout, tak je to menší pružnost oproti větší přesnosti.



Existuje nějaká varianta toho, že by se dělaly doma, nebo by se děti chodily někam testovat, nebo je to nereálné?

Podle mě je to nereálné. Představa, že by si děti třeba v pátek vzaly zkumavku domů, v neděli si udělaly PCR test a výsledky by byly ráno, to se mi zdá jako úplné science fiction i z pohledu ochoty a možností rodičů. A i když by se děti otestovaly v neděli, je to zase vázané na laboratoř, takže bychom ty výsledky stejně neměli dřív. Nebo by se to muselo s laboratoří nějak domluvit. Že by rodiče a děti v neděli někam vyloženě chodili na testy si taky neumím představit.

Test platí týden, kdyby se otestovaly ve škole v pátek, mohly by přeci do školy přijít celý příští týden a tak pořád dokola.

Jenže všechno je to vázané na laboratoře. Nám to vždycky odváží v pondělí v devět hodin, takže jiná logistika by se musela vyřešit přes ně. PCR testy totiž vždycky zpracovává laboratoř a u nás ve škole to víme večer, což je opravdu rychle, někde to vědí třeba až druhý den.

Laboratoře si ředitelé musí domlouvat sami?

Ano, ale my jsme si ji v podstatě domlouvat nemuseli. Byli jsme v pilotním projektu, který ověřoval aplikaci do mobilu. Potvrzení o testu tak máte v telefonu a můžete se jím všude prokazovat. Je to příjemnější, funguje nám to na PCR i antigenní testy. A díky tomu, že jsme byli v tom pilotním testování, tak nám autoři projektu laboratoř sehnali na dva termíny. Pak jsem se s laboratoří domluvil a pokračujeme s ní i dál. Ostatní ředitelé si to budou muset shánět.



Jaká je nyní cena PCR testů pro školy?

Už jsou mnohem levnější, už se blíží ceně antigenních testů a ve většině škol by tak byla cena srovnatelná. Cena je v tuto chvíli vlastně nejmenší problém.



Pro PCR testy je třeba i kapacita laboratoří

Mluvil jste o ideálních podmínkách, které by pro nákup PCR testů školy měly mít, aby bylo možné to realizovat. Jak by ty podmínky měly vypadat?

Ideální by bylo, kdyby ty PCR testy někdo vybral. Ve všech školách by se používal jeden typ, netříštilo by se to a bylo by to vybrané odborníky, nikoli obchodníky. Například doktor Emanuel Žďárský říká, že má testy, které se vejdou do sta korun a pro školy by stačily, ale kdo jsem já, abych posuzoval, jestli opravdu stačí? To by měl dělat někdo, kdo tomu rozumí. To by bylo ideální. Následně je pak potřeba zajistit kontakt mezi školami a laboratořemi, které by ty testy byly schopné zpracovat. A to takovým způsobem, aby školy nemusely zoufale hledat místa, které mají třeba ještě volné kapacity. Před chvíli jsem slyšel informaci, že je v laboratořích rezerva 50 tisíc testů týdně. Ale ve školách máme milion dětí, které i když při rotační výuce vydělím, zůstane 500 tisíc dětí, ne 50 tisíc. Kapacita v této chvíli dostatečná není a to se musí také velmi rychle vyřešit.



Takže vám teď chybí jasné instrukce, co máte dělat a jak?

Zatím je nemáme a doufám, že nám brzy přijdou. Od té doby, co byl zrušený tendr Státní správou hmotných rezerv, máme zprávy jen z médií. Ale i ministerstvo potřebuje čas na to situaci vyhodnotit a podle toho ta pravidla stanovit. Zřejmě se s tím nepočítalo, že se ten tendr nepovede.



Testy z toho zrušeného tendru měly přijít 3. května. Jaké zásoby testů máte?

Objednávali jsme naposledy v pondělí 26. dubna na 14 dní, takže bychom na období do 7. května měli testy mít. Měly by to tak mít všechny školy. Od 10. května budou ve školách zbytky, které školám vystačí maximálně na ten týden, spíš ani to ne.