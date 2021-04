Drtivá většina negativní. Není něco špatně? dumají po druhém testu školy

Testování dětí a zaměstnanců škol bylo jednou z podmínek pro návrat do lavic. Během prvního, potažmo části druhého dne, se podle dat ministerstva zdravotnictví otestovalo přes půl milionu lidí. Valná většina výsledků vyšla negativních. Podobná situace se podle ředitelů opakovala i během čtvrtečního druhého kola.



„Zatím jsme nikoho pozitivního neměli. Ani v pondělí, ani v druhém testovacím dni,“ řekl ředitel ZŠ a MŠ Jihlava v ulici Nad Plovárnou Jiří Šaufl s tím, že pokud by testy odhalily pozitivní případ během druhého testovacího dne v týdnu, musela by se izolovat celá třída.

V případě pozitivního výsledku při pondělním testování musí dítě nastoupit do karantény samostatně. Taková situace se dotkla například školy ve Žďáru nad Sázavou.



„V pondělí jsme měli jeden záchyt, žák byl převeden do izolace. Počkali jsme na maminku, která si ho odvedla,“ řekl Ivo Kuttelwascher, ředitel ZŠ Komenského Žďár nad Sázavou. Do karantény tak nemusela celá třída. Testování podle něj komplikace nepůsobí. „Nezaznamenali jsme žádný problém, obešel jsem všechny třídy. Děti to jen pošimrá v nose,“ řekl.



Minimální počet pozitivních výsledků

Žďársko, Jihlavsko či Děčínsko jsou na základě přepočtu potvrzených případů na počet obyvatel jedny z nejvíce zasažených okresů v Česku. Na severu republiky se tento týden školy ani neotevřely.



„Vzhledem k tomu, že školy v okrese podle nařízení otevřít nemohly, se u nás staráme jen o děti záchranářů. Jejich počet je malý a všechny testy, které jsme provedli, byly negativní. Rodiče proti stěrům neprotestují, všechno u nás probíhá v klidu,“ říká ředitelka ZŠ a MŠ Děčín III v Březové ulici Alena Čuříková.

Na nízkou citlivost testů a možnou neprůkaznost poukazovali i odborníci. Epidemiologové z poradní skupiny ministerstva zdravotnictví od začátku navrhovali, aby se ve školách používaly PCR testy, které jsou citlivější. To je jedna z cest, kterou by se podle viceprezidenta Asociace ředitelů základních škol Jaroslava Jiráska mělo teď testování ve školách ubírat.

„Pozitivních výsledků je neskutečně málo. A buďto se ukazuje, že děti nejsou přenašeči, což by byla pro školství tragédie, protože by rok byly školy zavřené naprosto zbytečně. Nebo jsou testy skutečně mizerné a nemají žádnou průkaznost. Nebo je tu ještě varianta toho, že ty testy i podle návodu děláme ve školách špatně a měl by u toho skutečně být zdravotník,“ vysvětluje Jirásko, který se také přiklání k PCR testům.

„Je fantastické, že jsou děti zpátky ve škole, jsem za to strašně rád. Jestliže ale na druhou stranu testy nezachytí případné pozitivní případy, pak žijeme ve falešné představě, že je všechno v pořádku, a to také není dobře. Proto bychom byli pro PCR testy, které jsou prokazatelnější a dělají se jen jednou týdně. Jsou ale také dražší,“ dodal Jirásko, který je současně ředitel ZŠ Lázně Bělohrad.



Jaký výsledek měl druhý antigenní test vašeho dítěte? Pozitivní 348 Negativní 704

Opatření fungují, reaguje ministerstvo

Moc pozitivních záchytů nehlásí ani školy ve velkých městech. V Praze bylo první den 15 pozitivních dětí z celkem 35 729 testovaných. V jedné z brněnských škol otestovali v oba dny stovky dětí bez pozitivního výsledku.



„Pozitivní případy nemáme. Za dva testovací dny jsme provedli zhruba 500 testů, tedy asi 250 v jednom dni,“ řekl pro iDNES.cz Pavel Vyhňák, ředitel ZŠ Šlapanice na Brněnsku. Kdyby se ve čtvrtek ukázal u některého z dětí pozitivní výsledek, šla by třída domů. „Pak by výuka opět probíhala online,“ dodal Vyhňák.



Podle dat krajských hygienických stanic bylo za první den ve Zlínském kraji pozitivních 21 testů ze 17 150, v Moravskoslezském 15 ze zhruba 36 tisíc a v Jihomoravském jen 12 z 35 870 otestovaných, což je zhruba desetkrát menší záchyt než při běžném antigenním testování populace.



Hlavní hygienička Pavla Svrčinová má nízká čísla za důkaz toho, že vládní opatření fungují. Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek ve středu řekl, že je na hodnocení výsledků ještě brzy.

„Jde zatím pouze o pilotní data z pondělí a úterý, která nelze zobecňovat. Dokládají ale, že testování ve školách je datově a informačně podchyceno. Pro celkové vyhodnocení záchytů bude nutné vyčkat na uzavření dat minimálně za celý týden,“ řekl Dušek.