Je to nejlepší varianta z těch špatných, říká o střídání žáků ředitel Černý

Žáci druhého stupně se mají na základních školách nově od příštího týdne střídat po týdnu – jeden týden distanční výuka, jeden týden prezenční. Ministerstvo to s vámi konzultovalo. Proč zrovna tato varianta?

Je to nejlepší z těch špatných variant, které byly ve hře. Probírali to se mnou dvakrát po telefonu a mezi těmi možnostmi, které byly, podle mě nebyla lepší.

Omezily se také volnočasové aktivity a sporty, je to nutné?

Je to na 14 dní a omezit sportovní aktivity na dva týdny podle mě není vůbec žádný průšvih, není to na půl roku a snad ani nebude. To jsem dokonce navrhnul já, protože mi přišlo nesmyslné omezovat školy a výuku, aniž by se omezovaly sportovní aktivity a děti by se odpoledne někde promíchaly. Říkal jsem, že zavření a omezení škol nemá smysl, pokud se takové věci nechají.

Pokud jsou větší školy, kde jsou v ročníku i tři a více tříd, jak se to bude kombinovat?

To je zrovna případ naší školy. Jde o dělení těch žáků, takže u nás to bude tak, že to rozdělíme po ročnících. Například v lichém týdnu budou ve škole šesté a sedmé ročníky, osmé a deváté na distanční výuce a v sudé naopak. Pro mě je daleko logičtější, aby byly ve škole paralelky spolu, než aby se to dělilo například na třídu A ve škole a třídy B a C na distanční výuce. Uděláme to po ročnících, konkrétní a přesné rozpisy ještě ale musím upravit.

A jak to bude s učiteli? Ti přeci neučí po ročnících, ale mají to různě promíchané.

I pro ně to bude po paralelních třídách lepší. Bude ročníky učit zároveň prezenčně a poté zároveň distančně, to je jednodušší a rozumnější, než to míchat, tím by měli hodně zbytečné práce navíc. U nás v Klánovicích to na naší skole udělám takto, ale povinnost to pro ostatní ředitele není.

Nesmí se zpívat. Zrovna dneska jsem učil hudební výchovu a pomocí trubek jsme trénovali držení rytmu a melodie. Prostě jsme akorát nezpívali, poradili jsme si i bez toho.

Dobře, ale ten učitel bude muset například učit ty deváté ročníky distančně a šesté prezenčně, to se přeci nedá stíhat.

Ty distanční hodiny nebudou probíhat online, to skutečně nejde. Distanční výuka nemusí být online, ale bude se to řešit například blokovými úkoly. Tím, že budou děti chodit do školy ob týden, je menší tlak na to, aby byla online. Nějaké hodiny tak probíhat budou, ostatní úkoly a zadání budou dávkované. Každá hodina podle rozvrhu prostě online proběhnout nemusí, to je nesmysl. Zadané projekty a úkoly se budou pak řešit v rámci té prezenční výuky následující týden.

A budete nějak řešit sourozence na školách? Spousta dětí má sourozence ve stejné škole v jiném ročníku.

Žádná taková povinnost není a upřímně si myslím, že ani nemáme šanci to tak dělit. To je už pod naší rozlišovací schopnost. Možná nějaká menší škola bude schopná to rozdělit i podle tohoto kritéria a bude to ku prospěchu věci, ale na velkých školách se něco takového nedá zohlednit, neumím si to představit. Jednodušší je to udělat po ročnících či třídách. Na tom druhém stupni jsou děti navíc starší, takže už často můžou být na střídačku sami doma i bez rodičů.

Já jsem to myslela z toho epidemiologického hlediska, že jedno dítě bude týden ve škole a druhé doma, ale nakonec se doma stejně potkají, takže ten distanc tam nebude takový.

Jo takhle. To je pravda, ale ten covid-19 se mezi dětmi pravděpodobně zase tak snadno nepřenáší. Nejsem epidemiolog, ale beru to ze zkušenosti v naší škole. Teď máme třeba dvě třídy v karanténě, za tu dobu jsme měli a máme několik učitelů i dětí s covidem.

Jak to probíhalo?

Z jedné třídy měla opravdu jen jedná dívka pozitivní test, do izolace šla celá třída, ale nakonec byly všechny děti negativní. Čili není to tak, že bychom měli jedno dítě ve škole s covidem a hned jsou všichni nemocní. To tak vůbec není. Může se to stát při tom tělocviku, když se děti perou nebo při zpěvu, to jsou rizikovější činnosti. Ale když sedí vedle sebe a čtou si, tak ta naše zkušenost tak nehovoří. Možná tak když spolu sedí v lavici a kýchnou na sebe, ale jinak se mezi dětmi nákaza opravdu zas tak strašně jednoduše nepřenese. Teď jsme byly na škole v přírodě, kam nám teda taky přijelo dítě s covidem, jak se nakonec podle testu ukázalo.

Tam se to šířilo?

U dětí z chatky, kde společně spaly, tak to bylo hloupé, ale jinak jsme se snažili dodržovat hygienická pravidla jako roušky a věřím, že se tam covid moc nerozšířil.

A řešili jste to nějak s rodiči takové opatření?

Na to upřímně nebyl čas. S ministerstvem jsme si volali dvakrát a řešili to po telefonu v rozmezí pár dní a už je to vydané, takže nebylo kdy se ptát rodičů.

V rámci těchto opatření se bude v obchodních centrech rušit i wi-fi zdarma a odůvodněním je právě to, aby se v centrech děti zbytečně neshlukovaly. Je tam ta přímá souvislost?

To už můj nápad není, ale musím říct, že mezi pedagogy se už objevují hlasy ‚my asi nejméně řveme, proto nás pořád zavírají‘. Učitelé z toho asi budou mít radost, protože se taky zavře něco jiného (smích). Ale teď vážně. Je pravda, že do nákupních center děti opravdu chodí hodně. Je to běžné, že tam tráví spoustu volného času, třeba i celé víkendy. Je možné, že to může umocňovat celou tu situaci, určitě jí to neprospívá. Takže když se ta nákupní centra tímto a třeba i dalším způsobem omezí, může to pomoci. Je to opravdu místo, kde se mladá generace často schází.

