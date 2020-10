Situace se vymkla, míní Fiala. Podle Okamury nejsou pro restrikce data

O nových opatřeních vláda rozhodne na dnešním odpoledním zasedání. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ze schůzky vyplynulo, že stát bude muset dál pomáhat ekonomice. I kvůli tomu se příští týden sejdou experti stran s ministryní práce a sociálních Janou Maláčovou nad pravidly kurzarbeitu.

„Situace je podle aktuálních informací extrémně špatná. Prosím Vás proto o odpovědné jednání. Musíme se pokusit šíření viru zastavit. Už to nemá nic společného s běžným politickým soupeřením. Nerespektováním nařízení se nevymezujete vůči Andreji Babišovi, Romanu Prymulovi či komukoli jinému,“ uvedl Fiala v prohlášení zaslaném médiím.

Podle šéfa ODS je třeba nyní odložit běžné politické soupeření. „Pak přijde čas, abychom vládě vystavili účet. Současný alarmující stav je obrovské selhání vlády a za to musí nést odpovědnost. Ale teď je naší primární společenskou povinností zastavit dynamické šíření covidu co nejrychleji,“ doplnil.

Rakušan řekl, že restriktivní opatření, ze kterých bude vláda odpoledne vybírat, se dotknou kultury, škol, sportu a zřejmě i restauračního odvětví. Stát tak bude opět muset pomáhat firmám, účastníci jednání se podle něj shodli na podpoře prodloužení programů Antivirus A a C, tedy proplácení nákladů firmám, které jsou postiženy omezením provozů a drží zaměstnance, a odpuštění plateb za pojištění. Spolupracovat chce opozice i na obecných pravidel pro náhradu ušlé mzdy. Normu ve středu poslanci projednali v prvním čtení.

Předseda lidovců Marian Jurečka, na jehož žádost se videokonference uskutečnila, označil jednání za korektní a konstruktivní. Chtěl by, aby se konala pravidelně. České televizi Jurečka řekl, že Česko je podle informací od Prymuly nyní zemí s nejrychlejším růstem počtu nakažených, opatření jsou proto nutná.

Stát nemá tvrdá data

Předseda SPD Tomio Okamura po jednání novinářům řekl, že stát nemá tvrdá data, kterými by přitvrzení opatření podložil, a nemá připravena ani navazující ekonomická opatření. „Je to velmi nebezpečný plán,“ uvedl s tím, že například v případě zavedení střídavé výuky na druhých stupních škol po týdnech vyvstane otázka, zda všichni rodiče budou moci dál chodit do práce.

Podle Fialy se situace vládě totálně vymkla z rukou. Konstatoval, že druhou vlnu šíření infekce se nepodařilo přibrzdit ani není pod kontrolou. „Testování je dosud nedostatečné a trasování nestíhá nárůst. Při současné rychlosti viru už zřejmě ani stíhat nebude. Proto musíme všichni znovu zabrat a v tuto chvíli je asi jedinou naší zbraní čtrnáctidenní disciplína a sebezapření, musíme to prostě zkusit,“ uvedl.

Opoziční Piráti při jednání žádali, aby protikoronavirová omezení byla oznamována spolu s náhradami ekonomických dopadů, řekla místopředsedkyně pirátské strany Olga Richterová. Babiš toto téma podle ní nechtěl příliš rozebírat.

„Říkal, že nyní řešíme zploštění křivky a kompenzace řešme až poté. S tím nesouhlasím. Za Piráty si myslím, že třeba dopady na kulturní odvětví, různé provozovatele volnočasových aktivit, ale i na restaurace jsou velmi drastické. Je potřeba dát jim jasný signál, že je stát nenechá ve štychu,“ uvedla Richterová.

Epidemie koronaviru v Česku nepolevuje, ve středu bylo pozitivně testováno rekordních 5335 lidí. Prymula už dříve uvedl, že se nová opatření nedotknou ekonomiky, ale volnočasových aktivit a budou platit dva týdny, pak budou dva týdny rozvolňovaná. Naznačil, že se mohou týkat počtu lidí, kteří se mohou setkávat. V regionech, které jsou nyní na semaforu rizikovosti červené, musí být opatření tvrdší a lidé mohou čekat zpřísnění. Dnešní Mladé frontě Dnes Prymula řekl, že se jedná například o úplném uzavření divadel.

Babiš tento týden řekl, že nové restrikce by měly platit od pondělí. Od 5. října v Česku platí nouzový stav, v uzavřených prostorech se nesmí setkávat víc než deset lidí, venku 20. V rizikových regionech od pondělí přešli na distanční výuku studenti středních škol, platí i další opatření.