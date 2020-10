Vláda přitvrdí proti koronaviru, Babiš a Prymula říká šéfům stran, jak

Prymula v rozhovoru pro Rádio Impuls už ve středu řekl, že by některé hotely mohly uvolnit své kapacity pro pacienty s nemocí covid-19.

Ministr Prymula přitom původně řekl, že sadu tvrdších opatření, která by měla pomoci zploštit křivku počtu nárůstu nakažených s covid-19, představí v pátek.



Prymula v rozhovoru pro Rádio Impuls už ve středu řekl, že by některé hotely mohly uvolnit své kapacity pro pacienty s nemocí covid-19. Tento návrh by pomohl českým nemocnicím ve zvládnutí zvyšujícího se počtu hospitalizovaných. Do hotelů by měli podle ministra zamířit hlavně pacienti, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči.



Uvažuje se také o umístění seniorů s covidem do lázní. Někteří provozovatelé těchto zařízení mají ale spíše odmítavé reakce.

Ve středu přibylo 5 335 případů nakažených, což je vůbec nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Přibylo také dalších 19 lidí s covidem-19, kteří zemřeli.

V pátek se vláda chystá vyhlásit další omezení, podle ministra Prymuly budou zásadnější, než původně plánoval. Nedotknou se ale podle něj ekonomiky, jen volnočasových aktivit a budou platit dva týdny, pak budou dva týdny rozvolňovaná. Naznačil, že se mohou týkat počtu lidí, kteří se mohou setkávat.

Od pondělí platí nouzový stav, v uzavřených prostorech se nesmí setkávat víc než deset lidí, venku 20. V rizikových regionech od pondělí přešli na distanční výuku studenti středních škol.