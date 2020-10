Data Chytré karantény: Hygieny do 24 hodin zavolají jen třetině nakažených

Hygienické stanice po celé republice nestíhají, vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Stanice za posledních 14 dní nedořešila 7 914 případů. U nahlášených kontaktů je číslo ještě vyšší, a to 9 016 nedořešených rizikových kontaktů.

Čísla z poloviny týdne ukazují, že za jeden den bylo v celé republice 3 411 nedořešených pozitivních případů a 4 383 nahlášených a nedořešených kontaktů.



„Jde o případy, kdy byl někdo indikován po výsledku testů na covid-19 jako pozitivní, ale ještě u něj nebylo provedené epidemiologické šetření,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz už dříve pojem nedořešeného pozitivního případu bývalá ředitelka tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.



Podle ministerstva zdravotnictví je rizikovým kontaktem ten, kdo například žije s člověkem pozitivním na covid-19. Či ten, kdo si s pozitivním potřásl rukou, nebo s ním byl v kontaktu v uzavřeném prostředí déle než 15 minut.

Nejvíce nedořešeních pozitivních případů na koronavirus má hygiena v Praze, u ní se číslo blíží téměř ke třem tisícům. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje má 1 507 nedořešených případů, hned za ní je hygienická stanice Středočeského kraje.

U nedořešených rizikových kontaktů je první hygienická stanice Moravskoslezského kraje s 2 216 případy. Po ní následuje pražská hygiena a hygiena Středočeského kraje.

Volá se jen 38 procentům pozitivně testovaných

Klíčový je ukazatel, že do 24 hodin hygienici a epidemiologové zavolají necelým 38 procentům pozitivně testovaných a 51 procentům rizikových kontaktů. U některých krajských hygienických stanic jsou procenta ještě nižší.

Například v Praze zkontaktují do 24 hodin pouze 32 procent lidí, kteří byli pozitivní, v Plzeňském kraji je to dokonce 17,8 procenta lidí. Naopak v „zelených číslech“ se pohybuje Krajská hygienická stanice kraje Vysočina. U ní do jednoho dne zavolají hygienici 94 procentům pozitivních případů a téměř 94 procentům rizikových kontaktů.

V průměru má každý nakažený člověk dalších 3,5 rizikového kontaktu. Celkově hygienici vyřešili během středy přes 10 tisíc kontaktů, z toho 3 882 pozitivních.

Nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku ve středu podruhé v řadě výrazně překonal stávající rekord. Po úterních skoro 4 500 přibylo ve středu 5 335 případů, což je vůbec nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Přibylo také dalších 19 lidí s covidem-19, kteří zemřeli. V Praze přibylo ve středu 843 potvrzených případů, což je mírný pokles oproti úterý.

Daleko za hranicí kapacity

Skutečnost, že hygienici nestíhají, není v tuto chvíli příliš překvapivá. Systém nebyl a v podstatě ani nemůže být nastavený na současnou zátěž. Kapacity se sice v posledních týdnech poměrně výrazně navýšily, ale stále nedosahují evidentně současných potřeb.

Pro ilustraci: hlavní hygienička Jarmila Rážová zase na konci srpna v České televizi řekla, že hygienici stíhají trasovat do 400 nových případů koronavirové nákazy za den. Se změnami a posílením měl systém od 1. září stíhat zhruba 750 nových případů na den. Takového výkonu se podařilo skutečně dosáhnout cca 10. září.

V průběhu září konečně došlo na vytvoření call-center, o kterých se debatovalo již od dubna letošního roku. Kapacity tak postupně rostly na cca dva tisíce vytrasovaných případů nákazy na konci září. A na konci prvního říjnového týdne již hygieny dokázaly vyřešit denně zhruba tři tisíce nových případů denně. Ovšem přesto jim z každého říjnového dne zbyly stovky nevyřešených případů, plus stovky až tisíce jejich rizikových kontaktů.

Vysoký podíl pozitivních testů

Přitom bychom neměli zapomenout, že počet všech nakažených - tedy těch nikdy netestovaných - mezi Čechy roste nepochybně ještě rychleji než počty denních pozitivních testů. Není to sice potvrzeno žádnými jasnými daty (jinak by to nebyli lidé netestovaní), ale naznačuje to například velmi prudce rostoucí podíl pozitivních výsledků mezi všemi provedenými testy. A také - zatím ne ovšem zcela průkazně - i vývoj počtu hospitalizovaných v posledních dnech.

Hygieny tedy nejen nestíhají trasovat ty „známé nakažené“. Také se zároveň snižuje podíl nakažených, o kterých víme. V létě se podle dostupných indikátorů dařilo vytrasovat velkou většinu případů, včetně těch bezpříznakových. Jak ale naznačují i údaje z české hygieny, to v poslední době zřejmě již neplatí.