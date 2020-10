PŘEHLEDNĚ: Střídavá výuka, zavřená kina či zoo. Jaká jsou nová opatření?

1 Kulturní akce

Od pondělí 12. října se na dva týdny zastaví kulturní akce. Zákaz otevřít se týká podle něj prakticky všech kulturních událostí, zavřít se musí například divadla, kina, ale také zoologické zahrady.

Do pondělí bude platit současný režim, ve kterém mohou divadla hrát, ovšem bez přestávek na občerstvení. V jednom sále může být aktuálně maximálně 500 lidí s rouškami, stejně jako v kinosále. Nesmí se ale hrát opera a další představení s převahou zpěvu, zpívat se nesmí ani ve školách či v kroužcích nebo jiných spolcích.

Uzavření divadel a kin má podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly směřovat k omezení volnočasových aktivit lidí. Ve vnitřních prostorech obecně zůstane možnost aktivit jen do deseti lidí, v zevním prostředí v počtu 20 lidí, uvedl. Podle toho by tak bylo možné nadále navštěvovat třeba výstavy či muzea s dodržením tohoto limitu.

3 Omezení sportování

Od pondělí 12. října budou kvůli epidemii koronaviru zrušeny veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců, venku smí sportovat nejvýš 20 osob. Již od tohoto pátku musí přerušit provoz posilovny, fitness centra, vnitřní bazény a koupaliště. Vyhlášená opatření mají trvat dva týdny.



Prymula řekl, že od pondělí bude možné hrát fotbal či tenis, ale pouze venku a do počtu 20 osob, který platí i v jiných oblastech. „Co se týká speciálních výjimek, je možnost sehrání mezistátních zápasů, ale bez diváků a v omezeném režimu,“ uvedl.

V příštích dvou týdnech se nemohou hrát domácí soutěže, organizované i neorganizované, řekl Prymula. „Ani nejvyšší fotbalová a hokejová soutěž. Kdyby tu bylo utkání Evropské ligy, tak udělíme výjimku na utkání, které proběhne bez diváků,“ dodal. Ve čtvrtek 22. října jsou na programu domácí duely fotbalistů pražské Sparty s Lille a Liberce s Gentem. Slavia Praha začíná program Evropské ligy ve stejný den v Izraeli proti Beer Ševě.

4 Restaurace a obchodní centra

Od pátku 9. října budou muset po dobu dvou týdnů restaurace zavírat už ve 20:00. U stolů budou moci sedět nanejvýš čtyři lidé.



Vláda se také dohodla, že v obchodních centrech budou muset podniky, kde se jí, vypnout wi-fi. Toto opatření má začít platit v pondělí. V jídelnách v obchodních centrech spolu mohou sedět u stolu jen dva.

5 Úřady

Provoz úřadů se na příští dva týdny omezí na dva dny v týdnu. Pro veřejnost budou otevřené vždy na pět hodin, řekl Prymula. Prymula neupřesnil, v jaké dny by měli lidé na úřady přístup.

7 Zákaz návštěv

Vláda na dva týdny zakáže návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců a dalších zařízeních sociální péče. Výjimku budou mít stejně jako dosud návštěvy u nezletilých pacientů nebo otcové u porodu.

„Chceme na dva týdny omezit návštěvy, aby nedocházelo zavlékání nákazy,“ uvedl Prymula. Bránit nákaze v těchto zařízeních by mělo podle Prymuly bránit i testování všech nově přijímaných do nemocnic a do sociálních zařízení. Využívat by se k tomu měly nové takzvaně antigenní testy, které jsou sice méně přesné, ale rychlejší a levnější.

V Praze už byly návštěvy zakázané v polovině září. Většina nemocnic je omezovala i bez nařízení hygieniků nebo ministerstva.

8 Školy

Vysoké a střední školy

V oblasti vysokých škol platí, že všechny vysoké školy a jejich pobočky na území České republiky přecházejí na distanční výuku. Stejný režim jako na vysokých školách má platit na dva týdny také na středních školách.

„Jedinou výjimkou je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů,“ uvedl ministr. Výjimka pro praktickou výuku bude od pondělí dva týdny i na středních školách.

Doposud byla distanční výuka nařízena pouze v krajích s větší nákazou.

Základní školy

Na druhém stupni základních škol se od pondělí bude dva týdny učit prezenčně polovina dětí. Ostatní budou mít výuku na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají.

Střídání žáků, které bude platit pro druhý stupeň základních škol, se nebude podle něj vztahovat na žáky nižšího stupně víceletých gymnázií. Nové opatření se naopak bude týkat i základních uměleckých škol, které přejdou na výuku na dálku v celé ČR, zatímco dosud v některých krajích zavřeny nebyly. Od pondělí ale bude v ZUŠ umožněna individuální výuka.



Provoz nadále zůstává na mateřských školách i ve školních družinách. Na prvním stupni zůstává prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

MŠMT vyhlásí kvůli epidemii koronaviru na 26. a 27. října ve školách volno, prodlouží tak podzimní prázdniny na konci října na celý týden.

9 Hotely pro nakažené

Lidé nakažení koronavirem budou mít možnost izolovat se na deset dnů v zařízeních hotelového typu, aby se omezilo riziko další nákazy v rodině. Tato izolace bude dobrovolná, bude záležet na individuálním rozhodnutí, řekl Prymula.

Prymula uvedl, že ne každá rodina má možnost izolovat od ostatních svého člena, který se koronavirem nakazil. „Tento člověk bude mít možnost, nebude to povinnost, strávit těch deset dnů v zařízeních hotelového typu,“ řekl. V těchto zařízeních bude monitorován zdravotní stav nemocného a v případě potřeby bude možné ho převézt do nemocnice.

Hotely chce vláda využívat také k umístění lidí s lehkým průběhem nemoci, kteří jsou nyní v nemocnicích, protože není možné je vrátit do jejich prostředí.



Vlastní provoz hotelů a penzionů vláda nyní omezovat nehodlá.



10. Svatby

Nová nařízení se netýkají svateb. Jejich omezení nastane k až k 19. říjnu tak, jak byla již dříve oznámena. Jde o maximální počet 30 osob, připomněl Prymula.