Policie vyšetřuje plzeňského hejtmana a další politiky kvůli šíření koronaviru

Pokud by policie kohokoliv obvinila, hrozilo by dotyčnému za šíření nakažlivé nemoci v krajním případě až deset let vězení, za porušení karantény až třímilionová pokuta. Vyšetřování je v tuto chvíli na začátku, policie zatím nikoho neobvinila.

Hejtman Bernard odmítá, že by karanténu porušil, kohokoliv ohrozil a vyšetřování považuje za politický boj. Minulý týden - podle svých slov po ukončení karantény - ale navštívil mimo jiné domov pro seniory v Janovicích nad Úhlavou, kam kraj plánoval umístit v případě potřeby nakažené seniory z jiných zařízení. Ředitel domova je od té doby v karanténě.

Hejtman Josef Bernard pozitivní test oznámil v pátek na svém Facebooku.

„Po ukončení karantény a negativních výsledcích testování jsem na sobě pociťoval příznaky mírné svalové horečky a měl jsem teplotu 37 stupňů. Abych nic nezanedbal, nechal jsem si provést opakované testy, které prokázaly, že jsem Covid pozitivní. Dnes jsem nastoupil do druhé karantény. Nyní se cítím opět naprosto zdravý. Ve vedení krizového štábu pokračuji způsobem, který mám již ověřený, tedy prostřednictvím moderních komunikačních prostředků,“ napsal hejtman.

Po radní z ODS Radce Trylčové a náměstkovi hejtmana Zdeňkovi Honze z ČSSD se stal třetím pozitivně testovaným.

Do karantény nastoupili radní poté, co se společně setkali 16. března na jednání krajské rady, žádný z účastníků neměl roušku, jejíž nošení bylo povinné až o tři dny později. Radní Trylčová nemoc oznámila ve čtvrtek 26. března. Policie nyní zjišťuje, jestli všichni dodrželi hygieniky nařízenou karanténu.

„Zatím nevztahujeme vyšetřování k žádné osobnosti, prověřujeme, zda nemohlo dojít ke spáchání trestného šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti. Vyšetřujeme to z úřední povinnosti a zároveň se na nás obrátili i občané,“ potvrdila informace MF DNES krajská policejní mluvčí Martina Korandová.

Hejtman Bernard, který ještě 29. března prohlašoval, že je negativní, jakékoliv pochybení odmítá. Tvrdí, že za vším je politika - právě někteří jeho kolegové z rady kraje kritizovali, že se v uplynulých dnech objevil na veřejnosti. „Považuji to za spekulace, nikoho jsem neohrozil, s žádnou rizikovou osobou jsem nebyl v kontaktu,“ řekl MF DNES v pondělí ráno Bernard.

Josef Bernard stojí v čele Plzeňského kraje od voleb z podzimu 2016, do kterých šel jako lídr sociálních demokratů. Pro ně ho jako mimořádně zajímavou osobnost získal Milan Chovanec. Bernard předtím řadu let působil jako generální ředitel plzeňské Škodovky. Do veřejného života poprvé vstoupil v listopadu 1989, kdy při generální stávce přivedl na plzeňské náměstí dělníky ze Škodovky.

Po volbách v roce 2016 vznikla na kraji koalice čtyř uskupení, která vyřadila vítěze voleb hnutí ANO. V koalici jsou sociální demokraté, ODS, Starostové a Patrioti, a Koalice pro Plzeňský kraj.

Bernard se před časem s ČSSD rozešel s tím, že necítí její podporu. V křesle hejtmana za socialisty však setrvává. V nejbližších dnech se očekávalo jeho vyjádření, s jakým subjektem a zda vůbec půjde do letošních krajských voleb. Nejčastěji zmiňovanou variantou bylo jeho nové spojení se Starosty.