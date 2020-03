Plaga: Doma zůstane na dva miliony žáků a studentů, chápu problém rodičů

Školy budou zřejmě zavřené minimálně dva týdny. Může se opatření ještě prodloužit?

Je na dobu neurčitou, ale předpokládám, že se situace bude řešit podle aktuálního vývoje koronavirové epidemie. Až nebezpečí šíření výrazně pomine, mohlo by dojít k odvolání tohoto mimořádného opatření. V tuto chvíli je ale ta základní stanovená hranice ministrem zdravotnictví dva týdny.

Proč se ale zákaz netýká i mateřských a základních uměleckých škol?

Je to rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, respektive ministerstva zdravotnictví. Za sebe říkám, že doporučuji zřizovatelům postupovat obdobně, i když o tom nařízení přímo nehovoří, i v případě MŠ a ZUŠ. I když chápu zdůvodnění ministerstva zdravotnictví, že se většinou jedná o menší kolektivy. Z mého pohledu bych ale byl velmi opatrný a zřizovatelům bych doporučoval obdobný postup jako je tomu u ostatních škol.

Jak to bude s učiteli? Budou chodit do práce, co jejich plat?

Omezení se týká žáků a studentů. Provoz školy běží normálně dál. V případě pedagogů – pokud pro ně má ředitel nějaké úkoly a je schopen jim zadávat práci nebo samostudium, upřednostňujeme tuto variantu. Ale může nastat situace, kdy pro ně ty úkoly nemá a pak jsou to překážky na straně zaměstnavatele.

To v praxi znamená co?

V té chvíli jsou doma s plnou náhradou platu.

Ve škole jsou ale i kuchařky, školník a další nepedagogičtí pracovníci. Ti to budou mít jak?

Ti, co se starají o chod školy, tak v případě věcí, které jsou kontinuální, se bude pokračovat dál. Pokud je práce vázaná na žáky a studenty, jako například v jídelnách, a provoz nebude moci probíhat, je to na řediteli. Jestli je schopný je zaúkolovat jiným způsobem, je to možné, jinak zůstanou doma.

Jaké možnosti teď tedy mají rodiče, kterým zůstávají děti doma? Mají si vzít dovolenou, zařídit si hlídání, nebo něco jiného?

To rozhodnutí přenáší „hlídání dětí“ na rodiče, se kterým nepočítali. Chápu, že je to pro řadu rodičů problém. S tou situací je ale potřeba se vypořádat tak, aby ty děti nebyly ve velkých kolektivech.

Mají tedy nárok ošetřovné, náhradu platu, nebo něco podobného?

Podle všech informací, které dává ministerstvo zdravotnictví a současně vydalo i ministerstvo práce a sociálních věcí, mohou mít náhradu v podobě „ošetřování člena rodiny“, takže je tam nárok na kompenzaci ze strany státu.

Jde o poměrně striktní opatření, které BRS zavedla. Konzultoval to s vámi pan premiér, ministr nebo někdo?

My jsme se po jednání rady spojili s panem premiérem a tato opatření, která konzultovali s odborníky na epidemiologii, s náměstkem Prymulou, jsme s nimi také konzultovali. Například to, že opatření se netýkají základních uměleckých škol, že nejsou v něm zahrnuté. My jako ministerstvo doporučujeme, aby v nich byl režim stejný, jako je tomu v ostatních školách.

Jak velká komplikace to pro vzdělávání je? Například z hlediska přijímacích nebo maturitních zkoušek.

Dopad pro přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy z pohledu jejich přípravy není. Ani na přípravu maturitních zkoušek to nemá vliv. Jede se stále podle harmonogramu, Cermat chystá testy na plánovaný termín. Samozřejmě pokud by délka přerušení provozu na našich školách byla významně delší, než zmíněné dva týdny, bude na místě posun termínu. Ta správná chvíle na vyhodnocení takových změn, jestli k něčemu takovému je vůbec nutné přistoupit, je odteď za čtrnáct dnů. Tedy až poté, co zavedená opatření ministerstvo zdravotnictví vyhodnotí. Jestli je zruší, nebo naopak prodlouží.

Takže mohou být přijímací zkoušky třeba zrušené?

Spíš si myslím, že by byl na místě posun termínu přijímacích zkoušek. Je to mimořádná situace, není to standardní věc, ale musíme na ni umět reagovat s použitím zdravého rozumu. Takže pokud nyní není možné jinak zamezit setkávání se většího počtu lidí na jednom místě, má samozřejmě přednost zdraví a nešíření koronaviru v naší společnosti.

A maturitní zkoušky?

V tuto chvíli je termín platný. Pokud dojede k nějakému rozhodnutí, bude první na řadě případný posun termínu přijímacích zkoušek.

Budou moci rodiče, kteří platí vzdělání v soukromých školách, školné po někom vymáhat?

V tomto případě je většinou nastavená smlouva mezi rodičem a školou, která určuje podmínky plateb. Takže na to nejsem schopen paušálně odpovědět. Záleží to na tom, jak jsou jednotlivé smlouvy postavené, protože jde o soukromoprávní subjekty.

Kolika škol se opatření dotkne?

Dotýká se to všech základních a středních škol, bez ohledu na zřizovatele, a také škol vysokých. Takže možná lepší než číslo škol, kterých se to týká, je počet žáků a studentů. To je ve výsledku přes 1,7 milionu žáků a studentů, když do toho zahrnu základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy.