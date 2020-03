Česká televize spustí vzdělávací pořady pro školáky. Nabídli se učitelé

FB mi ukázal, že @CzechTV hledá učitele 1. stupně pro interaktivní výuku na ČT2. Skvělý, úžasný nápad! Každý den, kdy stojí školy, vnímám jako „velký špatný“. Ale co 2. stupeň, hlavně deváťáci? Co maturanti? Na něčem podobném by mě s mými zkušenostmi lákalo se podílet. Chválím!