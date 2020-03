Evropský parlament omezil kvůli koronaviru práci, v karanténě je i jeho šéf

12:24 , aktualizováno 12:26

Kvůli šíření nového typu koronaviru omezil svou činnost i Evropský parlament. Na pondělní schůzi informoval jeho předseda David Sassoli o jejím přemístění do Bruselu i zkrácení schůze. Na programu budou pouze tři body, a to opatření proti koronaviru, dlouhodobý rozpočet a situace na řecko-turecké hranici. Do dobrovolné karantény jde kvůli pobytu v Itálii i sám Sassoli.