PŘEHLEDNĚ: Jak a kdy se začnou povolovat šrouby? Uvidí se po Velikonocích

Restrikce Přitvrdí se, nebo už ne?

Podle premiéra již nedojde na zpřísnění opatření, která vláda kvůli epidemii koronaviru zavedla. Stále platí omezení pohybu a povinnost nosit ve veřejných prostranstvích roušky. Lidé by se také neměli venku shlukovat ve větších skupinách.

V posledních dnech se uvažovalo o tom, že by obchody musely být v neděli zavřené. Podpořila to i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ozvali se však zaměstnanci obchodů, kteří nechtějí přijít o peníze za práci o víkendu a vláda se i proto rozhodla od tohoto záměru upustit. Proti byl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Ve čtvrtek se k návrhu odmítavě vyjádřil i premiér Andrej Babiš.

Obchody a restaurace Kdy zase otevřou?

Premiér ve čtvrtek řekl, že vláda má již připravenou analýzu, podle které bude v případě otevírání některých obchodů postupovat. Pokud bude vývoj příznivý, mohly by se některé otevřít již po Velikonocích. Právě omezení obchodů bude pravděpodobně první z opatření, která se budou uvolňovat.

Zatím platí zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách do 11. dubna. Výjimku mají potraviny, lékárny, drogerie, prodejny výpočetní techniky, malých domácích zvířat, novinové stánky nebo také zahrádkářství a květinářství. Od čtvrtka smí mít nově otevřeno i prodejny domácích potřeb, pakliže nabízí ochranné pomůcky.

Kdy se otevřou restaurace a bary premiér nijak nespecifikoval. Upozornil však, že budou nejspíše muset zpočátku fungovat v omezeném provozu a nějakou dobu bude nejspíše zakázáno nalévání alkoholu. To však popřel ministr vnitra Jan Hamáček, podle kterého tento scénář nehrozí.

Školy a školky Budou žáci v rouškách?

Podle premiéra Babiše vypadá nadějně možnost, že žáci a studenti by mohli do tříd vrátit na začátku června. Ministr školství Robert Plaga dokonce hovoří už o druhé polovině května. Oba však zdůrazňují, že záleží na vývoji situace a doporučení ministerstva zdravotnictví.

Neshody panují i co se týče samotného průběhu otevírání škol. Zatímco Babiš uvedl, že diskutují o scénáři, kdy by jako první otevřely mateřské školy a první stupeň základních škol, Plaga pro Českou televizi uvedl, že by dával přednost tomu, aby se všechny typy škol otevřely současně.

Téměř jisté je, že i po otevření škol budou muset děti dodržovat různá opatření. Premiér zmínil například, že žáci budou rozděleni do menších skupinek a budou muset stále dodržovat povinný metrový rozestup. To podle Plagy není realistické, umí si však představit opatření v podobě nošení roušek a kontrolování zdravotního stavu dětí.



Stále platí poslední schválený zákon týkající se přijímacích zkoušek a maturit. Termíny se mají odvíjet podle toho, kdy se školy otevřou. Přijímací zkoušky budou nejdříve 14 dní po otevření škol a maturity nejdříve za tři týdny. Platí však také rozhodnutí, že pokud by se studenti nemohli vrátit do školy do začátku června, maturity vůbec nebudou a známka se vypočítá jako průměr z posledních tří vysvědčení.

Hranice Jak dlouho budou zavřené?

Kdy se otevřou hranice, není zatím jasné. Například náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který ještě donedávna vedl ústřední krizový štáb, řekl, že pohyb přes hranice by mohl být omezen až dva roky.

Premiér Babiš doufá, že na takový scénář nakonec nedojde. Zatím je podle něj nutné podpořit domácí turistiku.

„Je to teď příležitost pro nás všechny soustředit se na turistický ruch v Čechách, možná vypsat nějaké programy, abychom doplnili kapacitu u nás doma,“ řekl. O tom, kdy by se mohly hranice otevřít, nechce zatím spekulovat.

Žádné konkrétní termíny nechce slibovat ani ministr vnitra Jan Hamáček, v rozhovoru pro iDNES však uvedl, že dvouleté uzavření hranic nepřipadá v úvahu. Jako první by podle něj mohlo dojít k uvolnění zákazu letů do ciziny. Češi by tedy mohli vycestovat, po návratu by však museli povinně do 14denní karantény. Zmírnění restrikcí by se však v první řadě týkalo pouze letecké dopravy.

Nezaměstnanost Bude víc lidí bez práce?

Mnoho lidí se nyní obává velkého nárůstu nezaměstnanosti, premiér Babiš si však myslí, že k seriozní podnikatelé si své zaměstnance podrží. „Pokud to je dobrý podnikatel, zaměstnanci tam jsou desítky let. Seriózní podnikatel i v těchto chvílích nepropouští,“ řekl ve čtvrtek. Tento názor sdílí i viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar, podle kterého se podniky obdobně zachovaly i v dobách krize v roce 2009. Nejde to však podle něj praktikovat do nekonečna.

Svaz průmyslu vládě vzkázal, že je nejpozději po Velikonocích nutné uvolnit pohyb přes hranice pro kvalifikované pracovníky. Dále žádá pro podnikatele finanční podporu, rychlé reakce a odhadnutí termínu, kdy stát začne restrikce uvolňovat.

Premiér Babiš je však optimistický. Poznamenal, že Česko mělo před koronavirovou krizí nejnižší nezaměstnanost v Evropě a za prací se přijíždělo mnoho lidí ze zahraničí, kteří se sem nyní pravděpodobně nevrátí. Češi by pak podle něj mohli tyto pracovní místa obsadit.



Nehodlá také slevit ze slibů vlády týkající se platů učitelů nebo důchodů a do konce svého funkčního období hodlá dosáhnout toho, že pedagogové budou mít průměrný plat 45 tisíc korun a průměrný důchod bude 15 tisíc korun.