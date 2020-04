Dejme peníze všem OSVČ, říká ODS. Změnu u příspěvku 25 tisíc chce i Babiš

„Jsem otevřena ten parametr posunout třeba tak, že nebudeme zkoumat propad, ale budeme zkoumat třeba nárůst a nedostane to ten, kdo by měl nárůst, tomu jsem otevřená,“ připustila sama Schillerová.

Podle návrhu, který vláda posílá do Sněmovny, mají mít OSVČ na pomoc vlády kvůli jejím opatřením proti šíření koronaviru nárok, jestliže jejich příjmy za letošní první čtvrtletí byly minimálně o 10 procent nižší, než za stejné období loňského roku. Zároveň jejich hrubé příjmy za celý loňský rok musely být aspoň 180 tisíc korun.

ODS označila ve čtvrtek návrh za nespravedlivý. Podle šéfa poslanců strany Zbyňka Stanjury by měly OSVČ dostat 30 000 Kč, nárok na příspěvek by měli mít všichni živnostníci a žádost o kompenzaci by mělo být možné podat online. Strana to navrhne ve Sněmovně 7. dubna na mimořádné schůzi, kde budou poslanci všechny vládní návrhy, včetně prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, tedy 11. května schvalovat.



„Vládní návrh podpory OSVČ nelze považovat za pomoc, ale za výsměch. Chceme, aby na podporu dosáhly všechny OSVČ,“ uvedl Stanjura. Je podle něj také třeba zrušit porovnávání příjmů s prvním čtvrtletím 2019. Výpadek se totiž týká druhé poloviny března a čísla za celé čtvrtletí hodnotu zkreslují.

Alena Schillerová (Facebook) Chci vám říct, že všechny vaše reakce a připomínky k programu pro OSVČ Pětadvacítka velmi pozorně vnímám. Program musí být jednoduchý, rychlý a hlavně dostupný všem skutečně postiženým subjektům. Našim záměrem nebylo ho znepřístupnit, ale najít co nejspravedlnější model. Pokud se nezanedbatelná část zasažených OSVČ do kritérií z různých důvodů nevešla, tak spravedlivý nebyl. Pracujeme na úpravě.

To, že se návrh Schillerové, který vláda podpořila, musí změnit, připustil ve čtvrtek i premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

„Nemůžeme tam dávat kritéria. Potřebujeme dostat peníze k lidem,“ řekl v rozhovoru pro Blesk premiér. Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec řekl iDNES.cz, že návrh možné úpravy kritérií pro výplatu 25 tisíc korun OSVČ bude mít ministerstvo do konce týdne.



