Domácí potřeby otevřely, ale hobby markety zůstávají v Česku zavřené

Vláda ulevila části obchodu. Znovu otevřít mohly ráno maloobchodní prodejny domácích potřeb v případě, že prodávají také ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, mj rukavice a dezinfekci.

Má to však podmínku. Domácí potřeby v prodejně musí představovat „převážnou část činnosti dané provozovny.“ To znamená, že většina příjmů musí plynout z prodeje zboží této kategorie. Není přitom dáno, jaké množství roušek, rukavic apod. musí dotyčný nabízet.

Mohlo by se zdát, že úderem šesté ranní hodiny tedy otevřely i hobby markety. Tak to ale není. Bod číslo 6. zmíněného nařízení totiž výslovně zakazuje přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, a to až (lze chápat jako prozatím) do 11. dubna.

Pobočky sítí OBI, Hornbach, Uni Hobby a dalších hobby marketů proto zůstávají otevřeny pouze pro firemní zákazníky a živnostníky. Běžný zákazník si může nakoupit v e-shopech a fyzicky na pobočce také v zahradnických centrech těchto obchodů. Řetězce nastavily přísnější bezpečnostní opatření. Třeba Uni hobby vpouští do prodejny najednou pouze třicet lidí.

Na zahradnictví a zahradní potřeby se totiž zákaz na rozdíl od hobby marketů nevztahuje. V praxi si tak zákazník nakoupí třeba v Mountfieldu, ale už ne v Hornbachu a dalších hobby marketech.

„Jsme zahradní potřeby, na nás se omezení nevztahuje. Nejdříve nás o prvním víkendu zavřeli, ale od pondělí jsme dostali výjimku,“ říká mluvčí Mountfieldu Kateřina Böhmová.

Nelogická připadají opatření Svazu obchodu a cestovního ruchu. „Smysl by dávalo otevřít hobby markety všem. Nechodí tam celé rodiny a lidé by si mohli nakoupit materiál na úpravy bydlení a práci na zahradě. A také prodejny obuvi, protože zejména děti budou mít za chvíli problém – budou potřebovat nové boty na jaro,“ říká prezident Tomáš Prouza.

Také by uvítal otevření sportovních potřeb a prodejen nových aut i ojetin. „Navíc se to dá všechno nastavit tak, aby se v obchodech nehromadili lidé,“ dodal. Svaz se ve středu večer ohradil proti nápadu premiéra Andreje Babiše na uzavření maloobchodních prodejen potravin o nedělích kvůli únavě prodavaček a dalších zaměstnanců. Argumentuje i tím, že obchod jako jeden z mála oborů momentálně přijímá další zaměstnance, se zavřenou nedělí by se však muselo 17 tisíc míst zrušit.