Metrové rozestupy mezi školáky? Zda je to proveditelné, je na resortech

Školy by se mohly otevírat postupně. Jako první by se měly podle předsedy vlády nižší stupně. „Doufejme, že ano, diskutujeme o tom, že bychom začali od těch nižších stupňů, protože přece jenom ti vysokoškoláci jsou na tom řekněme líp,“ řekl Babiš v rozhovoru pro web Blesk.cz.

Zavřené jsou školy od 11. března a zkomplikovaly se tím tak přijímací zkoušky a maturity. Nejzazší termíny, kdy by zkoušky mohly proběhnout v omezeném režimu, je otevření škol do 1. června. To ale Babiš podle svých slov slibovat nechce. „Zatím to vypadá nadějně. Musíme ale přežit ty Velikonoce doma a v klidu,“ dodal premiér.

V rozhovoru také nastínil, že je podle něj i ve školách potřeba zajistit rozestupy minimálně jeden metr mezi jednotlivými žáky. Mateřinky a nižší třídy prvního stupně základních škol pak mají kolektivy rozdělit do menších skupinek, uvažuje také o rozfázování začátků hodin.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ale zatím nevydalo žádné nové opatření a platí tak poslední schválený zákon během nouzového stavu. Tedy že jednotné přijímací zkoušky na střední školy budou nejdříve 14 dní po návratu studentů do škol, v případě maturit pak za tři týdny. Kdyby se do 1. června žáci a studenti do škol nevrátili, nebudou maturity vůbec. Studentům by se pak maturitní známka vypočítala jako průměr z posledních tří vysvědčení.

Jestli se školy otevřou, nebo ne konzultuje resort s ministerstvem zdravotnictví a hygienou.

„Rozhodnutí o zrušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je primárně epidemiologicko-zdravotnickým rozhodnutím resortu. Jakmile bude z jejich strany upřesněný nejpravděpodobnější scénář vývoje epidemie, jsme připraveni konzultovat jednotlivé návrhy i jejich proveditelnost na školách,“ řekla ke slovům premiéra Babiše mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Myslíte, že je v praxi možné udržovat metrové rozestupy mezi žáky na školách? celkem hlasů: 780