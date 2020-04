Obchody by se v neděli měly zavřít, zaznělo z vlády. Prodejci jsou proti

Obchody jsou v neděli uzavřené například na Slovensku. Podle Babiše by u nás měly být po dobu nouzového stavu uzavřeny alespoň na část tohoto dne. „Já jsem pro celou neděli, nebo alespoň pro nedělní odpoledne,“ uvedl pro Novinky.cz. Podle zdroje iDNES.cz blízkého vládě premiér věc zvažuje.

Premiér tvrdí, že s návrhem přišel kvůli tomu, že se mu hromadně ozývají prodavačky. Stížnosti na to, že jsou prodavačky příliš vytížené, pak eviduje i Maláčová. „Co si třeba nakoupit už v sobotu a prodavače a prodavačky nechat v neděli vydechnout?“ řekla. „Prodavačky jsou vyřízené a mají strach,“ dodala.

Ministr Havlíček je však proti. Podle něj by vláda jen dál zbytečně omezovala podnikatele. Navíc tvrdí, že by se tím také lidem zmenšil počet možností, kdy nakoupit. Varuje také před tím, že by kvůli takovému zákazu mohly řetězce začít propouštět.

Stejného názoru jsou i prodejci. „Nedokážu to pochopit. Pokud se u nás dělají v rámci koronavirové pandemie opatření, aby se lidé nepotkávali a vzájemně neohrožovali, jde toto naprosto proti nim. Znamenalo by to, že v pondělí a úterý bude v obchodech mnohem víc lidí, kteří spolu budou přicházet do kontaktu,“ řekl iDNES.cz prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Lidé podle něj navíc mají o práci v neděli zájem. Obchody v posledních týdnech najaly 23 tisíc lidí. Maloobchod s potravinami je tak jedním z mála sektorů, který nyní přidává nová pracovní místa.

„Nabrali jsme tisíc nových lidí. Jedná se především o pracovníky z gastronomie, kteří nemohou kvůli zavřeným restauracím obsluhovat strávníky či štamgasty. Mohlo by to pro ně znamenat další nepříjemný výpadek příjmů,“ uvedl mluvčí Tesco ČR Václav Koukolíček. „Lidé chtějí pracovat, není dobrý nápad jim v této době ubírat pracovní příležitost,“ uvedl mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.

