Odmění zdravotníky v první linii i v krajích? Některé tvrdí, že na to nemají

Jednotlivé kraje a odměny pro zdravotníky Praha: Hlavní město nemá nemocnici řízenou magistrátem, vlastní má pouze Praha 1, která zřizuje Nemocnici na Františku. „Od 1. dubna, kdy jsme zahájili provoz oddělení s pacienty nakaženými koronavirem, jsme zavedli příplatky na směnu pro zdravotnický personál. Příplatky jsou rozdělené podle kategorií podle toho, zda se jedná o lékaře, sestry, nebo sanitáře. Návrhem ministra zdravotnictví se budeme zabývat v následujících dnech,“ řekla mluvčí Lucie Krausová. Středočeský: „V případě našich oblastních nemocnic o výši mzdy, jakož i případných příplatků, rozhoduje ze zákona její vedení, které je schopno nejlépe posoudit tuto otázku a to zejména vzhledem ke svým ekonomickým možnostem. Míra rizika, kterému jsou jednotliví zaměstnanci našich oblastních nemocnic v různé míře vystaveni, je ale již delší dobu zohledněna v rámci jejich mzdového ohodnocení,“ řekl Robert Bezděk, radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví. Ústecký: „Kraj o ničem takovém v tuto chvíli neuvažuje – záleží to na jednotlivých poskytovatelích dané služby. Neuvažuje o tom ani v případě Zdravotnické záchranné služby kraje, ani zařízení poskytující sociální služby (domovy pro seniory), protože MPSV by mělo pracovat na vyhlášce ve věci příspěvku za ztížené pracovní podmínky/prostředí,“ řekl Martin Volf, vedoucího krajského oddělení mediální komunikace Krajského úřadu Ústeckého kraje. Liberecký: „Podle mě není pan ministr ministrem zdravotnictví, ale spíš ministrem fakultních nemocnic. Místo, aby řešil, jak bude vypadat systém veřejného zdravotního pojištění a jak se budou účtovat platby za březen, duben a květen, tak tu dělá prohlášení, která vypadají hezky v televizi, ale ekonomicky jsou nepodložená. Chápu, že v momentě, kdy si vláda může nechat natisknout téměř libovolné množství ničím nekrytých peněz, se panu ministrovi Vojtěchovi dobře slibuje téměř cokoliv. My takovou věc udělat nemůžeme, protože ani nemáme jasné stanovisko VZP, ani ministerstva zdravotnictví k financování zdravotní péče. Až tu informaci budeme mít, tak určitě budeme diskutovat s řediteli nemocnic a záchranky, jakým způsobem zdravotníky odměnit. Ale rozhodně ne plošně, ale přímo konkrétní lidi, kteří se přímo podíleli na zvládnutí této situace a kteří si to rozhodně zaslouží,“ řekl hejtman Martin Půta. Plzeňský: „Vedení nemocnic rizikové příplatky svým určeným zaměstnancům chtějí poskytnout také. V tuto chvíli však není k dispozici zdroj financování rizikových příplatků. Čekáme, že vše bude vyřešeno celostátně a profinancováno ze systému zdravotního pojištění,“ uvedl Marek Kýhos, předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje. Karlovarský: „Představenstvo Karlovarské krajské nemocnice samo rozhoduje o oceňování svých zaměstnanců. Samozřejmě se v této době její vedení snaží i ocenit zaměstnance za jejich práci v rámci pandemie. Jsou proto nastavené odměny ve výši 1 500 Kč za směnu v odběrových a triagových stanech a 1 200 Kč za směnu pro personál přímo pečující o „covid pacienty“, což odpovídá aktuálním finančním možnostem Karlovarské krajské nemocnice. V případě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje bylo nastaveno odměňování sester z odběrové sanity taktéž na 1500 Kč za směnu. V pobytových zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem se naštěstí zatím nákaza ani u klientů, ani u zaměstnanců neprokázala, v případě, že by péče o pacienty s koronavirem byla aktuální, budou to jednotlivá zařízení řešit např. formou rizikových příplatků,“ řekla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Jihočeský: „O odměnách zdravotníků, kteří pečují o pacienty s covid-19, se budou ředitelé jihočeských nemocnic bavit na poradě příští týden ve středu. Ti, co s nimi pracují, budou odměněni, ale zatím jsme se nebavili o konkrétní částce. Záleží také na tom, jestli se podaří dosáhnout změny úhradové vyhlášky, abychom na to měli peníze,“ řekl Michal Čarvaš z holdingu Jihočeské nemocnice a ředitel prachatické nemocnice. Moravskoslezský: Kraj rozdělování a výši odměn nechává na vedení jednotlivých zařízení - ředitelích nemocnic, domovů seniorů. Radní Ostravy ale před pár dny schválili mimořádné odměny pro zaměstnance v sociální oblasti v zařízeních zřízených městem. Mají náležet lidem, kteří pracují na odděleních, kde jsou klienti v karanténě kvůli onemocnění covid-19. „Odměny budou vypláceny zpětně ode dne uzavření oddělení a činí tisíc korun za odpracovanou směnu,“ řekla mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská. Jihomoravský: Ohodnocení pracovníků v první linii je v tuto chvíli věcí jednotlivých organizací, tedy nemocnic, záchranné služby, zařízení sociálních služeb. Jejich vedení tyto zaměstnance odměňují na základě vzájemné dohody. Jihomoravský kraj v současné době zpracovává přehled finančních dopadů současné krize, ať už jde o personální a materiální vícenáklady, nebo o ztráty z nerealizovaných výkonů. Systémové rozhodnutí ve věci odměn bude možno učinit až na základě těchto dat a příslušných úprav v rozpočtu Jihomoravského kraje i rozpočtů jednotlivých organizací. Olomoucký: „Lidé, kteří pracují v první linii, si odměnu v každém případě zaslouží. V současné době se naplno zabýváme především zvládnutím nouzového stavu, zamezením šíření koronavirové nákazy a dalšími akutními činnostmi, které souvisí s epidemií. Určitě se ale jejich oceněním budeme zabývat,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk. Zlínský: „Já chci po našich ředitelích, aby našim pracovníkům dávali stejné peníze (jako ve fakultních nemocnicích, pozn. red.). Po panu ministrovi zase chci, aby nám tyto peníze do systému doplnil, protože všechny ztráty nemocnic zřizovaných státem, tedy nemocnic fakultních, hradí stát, neboli ministerstvo. Není totiž možné, abychom odměňovali jinak naše lidi, než je odměňuje stát. To by si pak stát mohl vzít, platit a řídit všechny nemocnice. Není možné, aby stát vytvářel takovou nerovnost. Jsem přesvědčen, že pan ministr ví, že my budeme platit naše lidi stejně. Všechny peníze, které tak máme dávat navíc, budeme chtít od státu, protože fakultním nemocnicím, které jsou ve ztrátě, tuto ztrátu zaplatí stát,“ říká hejtman Jiří Čunek. Vysočina: „Odměňování zaměstnanců je v kompetenci ředitele organizace. Pokud jde o postoj zřizovatele, budeme se této otázce určitě věnovat, jakmile nám to situace dovolí. Na své lidi v první linii nezapomínáme, teď je naším hlavním a prvořadým úkolem udělat vše pro to, abychom je ochránili při jejich práci,“ řekl hejtman Jiří Běhounek. Královéhradecký: Královéhradecký kraj zavedl ve svých nemocnicích v Náchodě, Trutnově, Jičíně a Dvoře Králové nad Labem covidové příplatky už před třemi týdny. Lékaři, sestry i další personál, který přijde do styku s lidmi s podezřením na nákazu novým koronavirem, dostane k měsíční mzdě od 1 500 do 7 000 korun, podle profese. Jde o sumu odpovídající průměrnému úvazku, která se dál rozpočítává na hodinovou mzdu. „Jsem si vědoma toho, že to nejsou žádné horentní sumy, spíše je to takové drobné poděkování. Samozřejmě, že by si zasloužili více, ale naše rozpočty by to neunesly, už tak jsou vzhledem k uzávěře plánované péče velmi napjaté,“ říká Ivana Urešová, předsedkyně představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, pod který všechny krajské nemocnice patří. Pardubický: „Jako kraj i tyto mimořádné výdaje a oprávněné nároky našich nemocnic a záchranářů průběžně vyhodnocujeme a konkrétní opatření pro zmírňování těchto dopadů včetně případných subvencí z úrovně kraje budou přicházet v závislosti na dalším vývoji situace a potřebách našich zdravotnických zařízení,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislava Valtr.