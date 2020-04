Snížíme odměny, napsal překvapeným zdravotníkům šéf nemocnice

Část zaměstnanců dostala v úterý dopis podepsaný ředitelem nemocnice Petrem Poloučkem. Ten zaměstnancům naznačuje, že mohou přijít o odměny.

„(...) Vedení nemocnice rozhodlo o snížení objemu finančních prostředků určených na výplatu pravidelných mimořádných odměn za měsíc duben 2020. V momentě, kdy se provoz a produkce nemocnice opět navrátí na standardní úroveň, systém odměňování bude znovu nastaven do původní podoby,“ píše ředitel nemocnice Petr Polouček v dopise pro zaměstnance.

„Je na nás obrovský tlak“

Nemocnice se podle ředitele dostala do tísně: v důsledku mimořádných opatření se omezil provoz, poskytovala pouze nezbytně nutnou péči. Podle informací iDNES.cz dopis dostali například zaměstnanci z ARO a JIP.

„Chápeme, že je teď krize. Chápeme, že to je nenároková složka. Ale mrzí nás to. Všude slyšíme, jak si všichni zdravotníků váží a oceňují jejich práci. Jenže místo poděkování, které od vedení neslyšíme, nám přijde e-mail od ředitele, že nám sebere odměny. To je teda fakt poděkování,“ reagovala s ironickým úsměvem jedna ze sester Nemocnice Na Homolce, jejíž jméno redakce zná, ale která nepřála ho zveřejnit. „Všichni tady makáme, snažíme se a toto nás urazilo,“ dodává.

„Vedení argumentuje tím, že jsme v omezeném provozu. Například u nás na oddělení nás je zhruba polovina. Část lidí je na ošetřovném, část na nemocenské. A v omezeném provozu jsme jen kvůli tomu, že nejsou lidi. I když přímo nejsme v covid týmu, tak i na nás je obrovský tlak. Samozřejmě není to vysoká částka, ale jde spíš o princip,“ uzavřela s tím, že v březnu odměny nemocnice vyplatila.

Nedorozumění

„Jedná se o absolutní nepochopení a vytržení z kontextu interního sdělení ředitele zaměstnancům,“ reagovala mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová. Podle ní je situace opačná. „Na odměnách jsme vyplatili o tři miliony více než obvykle, a to i přesto, že produkce nemocnice klesla na úplné minimum,“ dodala. Mezi ty jsou však započteny i odměny ve výši osm milionů pro covid týmy.

Nemocnice má také interně nastavený detailní odměňovací systém, na základě kterého měsíčně vyplácí mimořádné odměny vázané především na výkonnost nemocnice. V důsledku omezení provozu kvůli covid-19 však plán produkce nedodržela.

„Na základě této skutečnosti jsme objem finančních prostředků určených na mimořádné měsíční odměny vázané na produkci pouze snížili v souladu se stanovenými koeficienty a zaměstnancům budou vyplaceny mimořádné odměny ve výši cca 3 miliony korun,“ pokračuje Dostálová v prohlášení, které redakci iDNES.cz zaslala.



Výši konkrétní odměny stanovuje podle Dostálové vždy přímý nadřízený v závislosti na pracovním výkonu a míře zapojení každého jednotlivce, což podle ní neznamená, že automaticky všichni musí dostat nižší odměnu nebo naopak stejnou. „Není to tak, že by všichni zaměstnanci dostali nižší odměnu a všechna oddělení dostala nižší odměnu. Některá oddělení měla vyšší produkci, jiná naopak dramaticky nižší produkci a to se právě tak jako každý měsíc odrazí v těch koeficientech hodnocení,“ vysvětlila.



Problematické odměny

O odměnách v pondělí informoval také server Aktuálně.cz, ten líčil situaci v Nemocnici Na Bulovce. Tamní ředitel Jan Kvaček svým zaměstnancům sliboval mnohatisícové odměny za každou směnu, kterou tráví vystaveni mimořádnému nebezpečí nákaz. Mělo se jednat o bonus ve výši šesti tisíc korun za každou dvanáctihodinovou směnu na oddělení s nejtěžšími případy covid-19. Podle média však zdravotníkům mimořádné bonusy za březen vůbec nepřišly.

Sestra, která pro médium mluvila, uvedla, že podle ní nakonec sestry z infekčního oddělení dostaly k výplatě bonus osm až dvanáct tisíc korun. Není však podle ní jasné, podle jakého klíče se odměny rozdělovaly.

„Rozhodně ne podle počtu směn, spíše se zdá, že podle osobních sympatií. Za jednu dvanáctihodinovou směnu, kterou tady sloužíme, ten příplatek nicméně vychází v rozmezí 500 až 780 korun hrubého,“ uvedla sestra. Ta za březen na infekčním oddělení odsloužila sedmnáct dvanáctihodinových směn neustále obklopena pacienty nakaženými nemocí covid-19.

Podle mluvčího nemocnice Filipa Řepy odměny za březen přesahovaly hranici pěti milionů korun. Odměny podle něj Bulovka vyplatila celkem 332 lidem, z toho 237 zaměstnancům a 95 pracovníkům na DPČ a DPP. Nejvyšší odměny byly vyplaceny členům odběrových týmů.

Odměny pro zdravotníky

Ke speciálnímu odměňování zdravotnického personálu v současné situaci předminulý týden vyzval už ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Týká se to přímo řízených organizací ministerstvem zdravotnictví, tedy především fakultních nemocnic.

„Mimořádné odměny se týkají všech zaměstnanců, kteří se významně podílí na zvládnutí situace související s pandemií nemoci covid-19, především při poskytování zdravotní péče. Odměna přepočtená na hodinu pracovního výkonu by se měla pohybovat v rozmezí 100 až 500 korun, v závislosti na náročnosti práce a míře rizika,“ napsal ministr Vojtěch v dopise ředitelům přímo řízených nemocnic.

Státní nemocnice jsou hluboce zadlužené. Ministerstvo zdravotnictví přišlo s plánem na jejich oddlužení, ještě ho musí schválit vláda.