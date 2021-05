Firmy začínají očkovat. Tisícovky zaměstnanců dělí od vakcíny už jen formality

Třinecké železárny, jeden z největších zaměstnavatelů v zemi, má už téměř pětinu svých zaměstnanců naočkovaných proti koronaviru. Provizorním vakcinačním místem v prostorách bývalého krytu civilní ochrany v areálu železáren jich prošlo už 1 300.

„Náš registrační systém zohledňuje, jak mají pracovníci směny. Například dbá na to, aby neměli po noční,“ říká mluvčí železáren Petra Macková. Zaměstnance očkují dvakrát týdně zdravotníci z třinecké nemocnice společnosti Agel. Na vakcíny se nečeká, kdo ji chce, do týdne ji dostane – tedy pokud spadá do věkové skupiny schválené státem.