Firmy chtějí pomoci s očkováním. Brzdí je v tom dlouhý povolovací proces

Zatímco v lednu se do očkování zaměstnanců chtělo zapojit 36 procent firem, nyní je takových podniků už 86 procent. „Je to silný signál vládě,“ domnívá se Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Výsledky vyplývají z průzkumu Svazu ve 141 firmách.

Tři procenta firem by byla ochotná zřídit veřejná očkovací místa, kam by mohli přijet i lidé z okolí. „Jsou to zejména obří firmy, které mohou napomoci s infrastrukturou ve městech,“ říká Rafaj. Další možností by bylo zřízení takových míst přímo ve firmách pro zaměstnance a případně jejich rodinu. Lze také využít ordinací jejich poskytovatelů pracovnělékařských služeb.

Polovina firem, které jsou připraveny očkovat zaměstnance, chce zřídit očkovací místo přímo v areálu podniku. Očkovat v nich budou moci také pracovníky z dalších firem, které působí v jejich areálu, nebo rodinné příslušníky svých zaměstnanců. Touto cestou chtějí jít především velké firmy nad 250 zaměstnanců, ukázal průzkum.

Menší a střední firmy hodlají pro zaměstnance zajistit očkování především v ordinacích svých podnikových lékařů a poskytovatelů pracovnělékařských služeb. Tento způsob uvedlo v průzkumu Svazu průmyslu 48 procent firem, které se chtějí do očkování zapojit.

Podle firem by očkování na pracovišti bylo rychlejší a jednodušší. Výhodou by byla dostupnost. Rafaj se obává, že ježdění do očkovacích center mnoho lidí odradí. „Pokud nechají naše zaměstnance očkovat se přes rezervační systém, spousta zaměstnanců se vytratí a očkovat se nepůjdou,“ myslí si Rafaj.

„S vyšší proočkovaností začne očkování ztrácet na své naléhavosti a proto potřebujeme možnost očkování přinést občanům blíže jakýmkoliv způsobem,“ říká Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy odpovědný za oblast zdravotnictví.



Problémem pro firmy je nicméně to, že zatím není možné očkování i mladších lidí a firmy tak zatím váhají. Další věcí je administrativa, 79 procent firem považuje dlouhé schvalovací lhůty a velkou administrativu ze strany hygienických stanic za významnou překážku pro zřízení očkovacích míst.

„Vyzýváme vládu, aby zjednodušila a zrychlila administrativu spojenou se zřizováním očkovacích míst. Není možné, aby schválení provozního řádu očkovacího místa trvalo šest týdnů,“ říká Palát. „Apelujeme na vládu, aby otevřela věkové okno 18 až 55 let, není to opatření, které by bylo ojedinělé,“ míní Palát a jako příklad uvádí okolní země.

Jednou z firem, která už pracuje na zřízení očkovacího místa, které by bylo dostupné nejen pro zaměstnance, ale také pro veřejnost, je papírna Mondi Štětí. „Očkovací centrum připravujeme. Jsme schopni ho spustit během týdne od získání registrace. Byli bychom schopni za jeden den proočkovat 300 lidí podle dostupnosti vakcín. Chceme tento servis nabídnout i široké veřejnosti v našem regionu, abychom co nejrychleji proočkovali co největší část populace,“ říká Jan Koubský, ředitel pro kvalitu a životní prostředí Mondi Štětí.

Jak to bude s testováním

Zaměstnavatelé by chtěli vědět, jak to bude dál s plošným testováním ve firmách. „Pokud to přispěje k lepší kontrole epidemie, nebráníme se prodloužení testování až do konce června. Je ale třeba, aby se z firemních testů také stala vstupenka pro využívání služeb, kde vláda bude vyžadovat negativní test. To by mělo platit nejen pro testy prováděné zdravotnickým personálem, ale také pro samovyšetřovací testy,“ míní Rafaj.

O průběhu a podmínkách testování na Covid-19 ve firmách budou jednat zástupci Svazu průmyslu a dopravy už v pátek s představiteli ministerstva zdravotnictví.