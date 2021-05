Sanatorium smí očkovat, ale nedostane vakcíny. O naši pomoc nestojí, zlobí se

Před rokem otevřené zařízení, které se specializuje na dlouhodobou ošetřovatelskou péči, od dubna začalo – stejně jako okolní nemocnice – provádět antigenní testy veřejnosti a plánovalo se také stát očkovacím centrem. Zatím jím je pouze na papíře.

Administrativní příprava zabrala skoro dva měsíce. Firma splnila všechny náležitosti a získala povolení krajské hygienické stanice. Se zdravotními pojišťovnami má smlouvy, do plánovaného očkovacího centra přijala zdravotní personál a lékaře.

„Všechno máme připravené. Posledním krokem byla žádost na ministerstvo zdravotnictví o registraci do rezervačního systému, kde se pacienti objednávají na očkování. Z ministerstva jsme nicméně dostali zprávu, že krajský koordinátor očkování naši žádost zamítl,“ říká jednatel Vividus East Michal Karadzos.



Přestože firma všechny formální požadavky splnila, není v rezervačním systému, a proto nemůže očkovat. Podle krajského koordinátora Jaroslava Malého v současnosti není potřeba ve Dvoře Králové otevírat další očkovací centrum. Vakcíny ve městě kromě praktických lékařů aplikuje městská nemocnice.

O pomoc, zdá se, nikdo nestojí, říká jednatel

„Není to z mé strany žádná libovůle, ale odpovídá to počtu schválených očkovacích míst krajem, množství vakcín, které dostáváme, počtu osob vhodných k očkování, počtu osob čekajících na očkování a také možnostem, které k očkování mají lidé ze Dvora a z okolí,“ vysvětluje Jaroslav Malý, který je lékařským náměstkem hradecké fakultní nemocnice.



Upozorňuje také na to, že v žádném menším městě nejsou dvě očkovací centra vedle sebe. Zároveň nevyloučil, že v budoucnu bude potřeba otevřít další. Pokud dojde ke slibované smršti vakcín.

„Jsem rád, že je Vividus East připraven. Doufám, že jeho čas přijde,“ tvrdí koordinátor.



Dvorská nemocnice přitom očkuje devět hodin denně a sedm dní v týdnu. „Centrum ve Dvoře Králové je efektivní, nemá prostoje a nehromadí se mu lidé na očkování,“ hodnotí Malý. Vividus East od něj dostal nabídku očkovat v Nové Pace, to ale firma odmítla.

Podle Michala Karadzose se chtělo sanatorium více otevřít veřejnosti a pomoci rychleji zvládnout pandemii. Nechce věřit tomu, že celý proces absolvovali zbytečně.



„V našem lůžkovém zařízení jsme se starali o covidové pacienty a péče o ně byla ve všech směrech náročná. Chceme a jsme připraveni dál pomoci v boji proti pandemii a začlenit se do sítě očkovacích center,“ říká jednatel (čtěte též Manželku viděl po dvou měsících za plexisklem).

Do přípravy podle jeho slov věnovali spoustu peněz, času a úsilí, které bylo k ničemu. „O pomoc, zdá se, nikdo nestojí. Asi jsme covidovou situaci v České republice a navíc v okrese, který byl před časem uzavřen z důvodu extrémní epidemiologické situace, přečetli špatně. Vůbec nechápeme, proč se až teď dozvídáme o naší nadbytečnosti a že pro další očkovací centrum v regionu není prostor,“ dodává Karadzos.

Krajské nemocnice, praktici, Edumed i Penta

V lednu začalo očkování na sedmi místech kraje. Nyní tvoří páteřní síť deset pracovišť. S tímto počtem počítá krajská očkovací strategie, kterou předložilo vedení kraje. Největší kapacitu má očkovací centrum v hradecké fakultní nemocnici. Vakcíny podávají také krajské holdingové nemocnice a jejich pobočky v Trutnově, Náchodě, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Dvoře Králové nad Labem a Broumově. Rychnovské centrum se jako jediné nachází mimo nemocniční areál, v tamním společenském centru.

Kraj rozesílá vakcíny také do městem zřizovaného Levitova centra následné péče v Hořicích a dvou soukromých zařízení: nemocnice Vrchlabí, jež je členem skupiny Penta Hospitals, a jaroměřské ambulanci Edumed, kterou spoluvlastní broumovský podnikatel a lékař Jiří Veselý.

Do očkování je v kraji zapojeno také 206 praktických lékařů. V záloze je ještě nemocnice v Novém Bydžově. Začne očkovat, pokud místní praktici nebudou stíhat. Od začátku roku do kraje dorazilo 184 tisíc dávek vakcín proti covidu-19. Krajská očkovací síť má přitom měsíční kapacitu 190 tisíc dávek.



„Očkujeme veškeré množství dodaných vakcín, které k nám v týdenních intervalech proudí, a naše kapacita očkování výrazně převyšuje počty státem dodávaných dávek,“ říká hejtman Martin Červíček (ODS).

Krajský koordinátor očkování rozděluje státem distribuované vakcíny mezi fakultní nemocnici a ostatní zařízení. Mezi jednotlivá očkovací centra – tedy krajské nemocnice, pracoviště v Hořicích, Vrchlabí a Jaroměři – je dělí holdingový koordinátor. Tím je místopředseda představenstva krajské organizace Jiří Řezníček.



„Toto rozdělení se provádí na základě počtu lidí čekajících v daném místě na očkování,“ upřesňuje mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilová. Očkovací centra jsou měsíčně schopna vakcínu aplikovat až 140 tisícům lidí, praktičtí lékaři zvládnou podat až 50 tisíc dávek.

Dávka za 267 korun a denní paušál

Za podání jedné očkovací látky hradí zdravotní pojišťovny jednotnou částku 267 korun. Centra navíc podle velikosti a doby provozu dostávají paušální denní platby ve třech pásmech (12, šest a čtyři tisíce korun), které se násobí koeficientem pojištěnců v daném okrese.



Pokud chce očkovací centrum dosáhnout na nejvyšší denní paušál, musí splnit dvě podmínky. Jednak být v provozu minimálně 12 hodin denně a sedm dní v týdnu, jednak do konce června podat alespoň 90 tisíc dávek.



Dvanáctihodinový provoz zajišťují podle údajů krajského úřadu Královéhradeckého kraje pouze očkovací centra na Náchodsku: v Náchodě, Broumově, Rychnově nad Kněžnou a soukromá ambulance v Jaroměři.



Královéhradecko patří mezi tři nejproočkovanější regiony v republice. Náchodská nemocnice podle statistik holdingu od začátku dubna do 26. 4. podala téměř deset tisíc dávek, Jičín zhruba šest tisíc, Trutnov a Rychnov o tisícovku méně, Dvůr Králové necelé tři tisíce. Do konce července by kraj rád proočkoval 60 procent populace, tedy zhruba 330 tisíc lidí.

„Abychom toho ale dosáhli, potřebujeme státem slibovaný počet vakcín,“ upozorňuje hejtman Červíček. Ke konci dubna dostalo první dávku 119 tisíc lidí, druhou dávku více než 52 tisíc osob. Nemocnice proočkovaly 170 tisíc lidí, praktičtí lékaři zhruba 25 tisíc.