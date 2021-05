V pondělí přibylo 1 126 nakažených, vakcínu dostalo přes 74 tisíc lidí

Od půlnoci z neděle na pondělí mají možnost hlásit se k očkování lidé ve starší 40 let. Chytrá karanténa v pondělí večer na svém Twitteru uvedla, že se k očkování zaregistrovalo už přes 200 tisíc lidí ve skupině od 40 do 44 let.

V Česku má naočkované obě dávky vakcíny 1 105 203 lidí. První dávku vakcíny zdravotníci již aplikovali 3 104 828.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena DATA: Je krátce po osmé hodině večer a na očkování se registroval 200 tisící zájemce. Věková skupina 40-44 let tak vytvoří rekord v počtu registrací za jeden den. Všichni, kteří se můžete očkovat, tak pojďte, prosím, udělat svojí tečku za koronavirem na https://t.co/UEQfoQ2cMn oblíbit odpovědět

Za posledních sedm dní připadá v Česku 67 nově odhalených případů covidu v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, což je o čtyři méně než v pondělí. Z krajů je nad stovkou v tomto přepočtu už pouze Zlínský kraj se 102 případy.

Reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie, stouplo proti pondělí o jednu setinu na 0,82. Hodnota pod jednou ukazuje na zpomalování šíření, pod jednou je číslo R nepřetržitě od půlky dubna.

Podle statistik ministerstva zdravotnictví se za pondělí z covidu vyléčilo 101 lidí. Celkově se od počátku pandemie nakazilo 1,65 milionů lidí. Nemoci dosud podlehlo 29 913, v pondělí do statistik přibylo 8 zemřelých.



Žáci prvního stupně základních škol v celém Česku se od pondělí vrátili k normální výuce ve školách. Jen ve škole se budou už učit také studenti druhého stupně základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií v polovině krajů s lepší epidemickou situací.

Díky rozvolnění dalších opatření proti šíření koronaviru se od pondělí za podmínek, které stanovila vláda, otevřely restaurační zahrádky a obnovil se provoz fitness center či posiloven.



Od úterý nově nemusí sportovci a lidé při cvičení nosit ochranu dýchacích cest. Respirátory a roušky mohou sundat také zákazníci kadeřnictví, holičství, kosmetických a masérských služeb či tatérů. Změnu v pondělí schválil kabinet.



Opět se mohou konat také kulturní akce pod širým nebem s účastí až 700 lidí. Vláda by měla rozhodnout o tom, že od příštího pondělí bude možné kapacitu venkovních produkcí navýšit až na 1 000 lidí a zároveň začít pořádat i akce uvnitř. Podmínkou účasti na akcích je a zatím bude buď negativní test, dokončené očkování či prodělaný covid-19.