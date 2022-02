Tempo nadále zpomaluje, nakažených přibylo o třetinu méně než před týdnem

Data vyplývají z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo je na hodnotě 0,75. Na 100 000 obyvatel aktuálně připadá v Česku 1 126 nově potvrzených případů covidu-19 za posledních sedm dní. Oproti čtvrtku klesla týdenní incidence o 67 případů a dostala se na nejnižší úroveň od 19. ledna.

Reprodukční číslo udávající kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, stouplo k dnešku podle výpočtu ČTK z 0,73 na 0,75. Pod zlomovou hodnotou jedna, která signalizuje zpomalování epidemie, se číslo R drží nepřetržitě dva týdny.

Nejméně příznivá je epidemická situace v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, kde za poslední týden připadá 1 332, respektive 1 277 nově potvrzených případů v přepočtu na 100 000 lidí.

Naopak dva kraje mají incidenční číslo nižší než 1 000. V Karlovarském kraji testování v posledních sedmi dnech odhalilo 830 nových případů na 100 000 obyvatel a v Libereckém kraji 976.

V nemocnicích bylo ve čtvrtek 3 720 pacientů s prokázaným covidem. Stav 260 z nich lékaři hodnotí jako těžký. Oproti předposlednímu pracovnímu dni předchozího týdne ubylo přes 300 hospitalizací, počet pacientů v těžkém stavu stagnuje.

Od začátku epidemie v březnu 2020 se v ČR novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo skoro 3,5 milionu lidí. Zemřelo 38 106 z nich. Od začátku letošního roku zemřelo 1839 lidí, u kterých byla koronavirová infekce potvrzena. Únorový denní průměr je 48 úmrtí, v lednu to bylo 33.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

Proti těžkému průběhu nemoci může lidi ochránit očkování. Zájem o něj ale postupně klesá. Zdravotníci ve čtvrtek podali 10 680 dávek vakcíny. O týden dříve se jejich počet blížil 16 000. Denní průměr od začátku února je kolem 15 000 dávek. V lednu to bylo téměř 50 500 dávek za den.

Od zahájení vakcinace po předloňských Vánocích bylo v Česku aplikováno 17,3 milionu dávek vakcíny, z toho téměř čtyři miliony tvoří posilovací dávky. Dokončené očkování má dle údajů ministerstva zdravotnictví necelých 64 procent z celkové populace ČR.

6. února 2022

Nejvyšší incidence je v Dánsku

Podle počtu nakažených koronavirem za sedm dní zůstává v EU nejhorší situace v Dánsku, kde mají 5160 případů na 100.000 obyvatel za sedm dní (před týdnem 5158 případů), druhé je Lotyšsko (3673, před týdnem bylo čtvrté s 3446 případy) a třetí Slovensko (2830, před týdnem sedmé s 2727 případy).

Česká republika měla ve čtvrtek 1126 případů za sedm dní na 100 000 obyvatel, a je tak 14. nejzasaženější zemí EU, před týdnem byla 12., na této úrovni zůstává už několik týdnů. Celosvětově vykazuje nejvyšší týdenní incidenci Dánsko, před týdnem to bylo tichomořské Palau, které je nyní na konci první desítky. Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.

Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má v EU opět Bulharsko (91 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, před týdnem 93), druhé zůstává Chorvatsko (86, před týdnem 83) a třetí je nově Maďarsko (71, před týdnem bylo čtvrté s 66). ČR je s 41 mrtvými na 13. místě v EU, před týdnem byla s 31 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní na 17. místě.