Covid připravil divadlo o premiéry i návštěvníky, sezonu komplikovaly úrazy

„Zabrat nám dalo povinné testování na covid-19 dvakrát do týdne. Nemuseli to být jenom herci, kteří skončili v izolaci nebo v karanténě. Ale stačilo, když se to dotklo zvukaře či osvětlovače, který má na starosti určitou inscenaci. Takové lidi nejde okamžitě nahradit. Šlo to lavinovým způsobem. Přitom máme divadlo z více než 95 procent proočkované,“ popisuje ředitel divadla Ondrej Remiáš.

V jednu chvíli bylo v izolaci či v karanténě i šest zaměstnanců divadla naráz. Reprízy představení se kvůli tomu musely odkládat, stejně jako premiéry her Modrý pták a Bratři v nesnázích.

„Diváci byli neustálou změnou a odklady představení vyčerpaní. Bylo to pro všechny včetně nás velmi deprimující. Trvá to vše už dlouho. Těšili jsme se z každého představení, které jsme mohli odehrát,“ přiznává ředitel divadla.

Dvě zlomené nohy, jedna těsně před premiérou

Soubor Horáckého divadla, který je jedinou profesionální scénou na Vysočině, se potýkal i s úrazy, jež se staly v relativně krátkém čase po sobě. Dva herci si nešťastně zlomili nohu, což si vždy vyžádá dlouhodobější rekonvalescenci a jejich role se musí přeobsadit. „To, že se to sešlo takhle najednou, se opravdu nestává často,“ přitakává Remiáš.

Jeden z úrazů se stal dokonce v posledním, takzvaném generálkovém týdnu před premiérou. Týkal se již jednou odložené premiéry inscenace Modrý pták.

Do zkoušek musel za zraněného herce, který hraje jednu z důležitých postav, narychlo naskočit herec Jakub Spišák. „Přišel perfektně připravený a všechno se zvládlo,“ dodává ředitel divadla.

Ale aby toho nebylo málo, těsně před premiérou covidem-19 onemocněl i samotný režisér tohoto představení. „Zaskočit musel náš umělecký šéf Michal Skočovský. Konzultovali to mezi sebou i vzdáleně přes přes internet,“ popisuje hektické chvíle Ondrej Remiáš.

Jak však zdůrazňuje, když se v jednom týdnu stanou dvě takovéto události, které se podaří zvládnout, ukazuje to na sílu kolektivu.

„Víme, kam máme sáhnout po rezervním herci. Víme, že nám neodmítne a přitom má kvalitu na to, aby to zvládl. Je spousta herců, kteří chtějí u nás hrát. V tomto směru jsme to měli o něco lehčí,“ dodává.

Diváci často volali, zda mohou přijít

Od začátku pandemie Horácké divadlo pozoruje až padesátiprocentní úbytek diváků. „Z toho odhadem patnáct až dvacet procent byli ti, kteří nemohli do divadla kvůli tomu, že nebyli očkovaní, nebo neměli po prodělané nemoci. Ti zbývající patří k těm, kteří měli obavy z možné nákazy, ale jako nejčastější důvod, který uváděli, byl nekomfort při nošení roušek po celou dobu představení,“ vysvětluje Remiáš.

„Parametry pro vstup se hodně často měnily a lidé z toho byli zmatení. Často volali a nevěděli, za jakých podmínek je návštěva divadla možná a čím se musí prokazovat,“ poukázal ředitel jihlavského divadla.

Pozitivem však podle něj zůstává, že žádné představení se nemuselo rušit kvůli nízkému zájmu diváků.

Jaké budou dopady rozvolnění protiepidemických nařízení a především fakt, že se lidé již nemusí prokazovat u vstupu certifikátem o očkování či po prodělané nemoci, chce Ondrej Remiáš vyhodnotit za čtrnáct dní.

„Zatím je to velmi čerstvé a obtížné na zhodnocení. Tento týden uvádíme dvě představení a vypadá to, že budou plně obsazená. To je pozitivní. Těžko ale zatím soudit, zda to je tím, že nemusíme kontrolovat certifikáty, nebo tím, že jde o titul Modrý pták, který mezi diváky velmi rezonuje,“ říká.

Prioritou Horáckého divadla je nyní podle jeho ředitele dohrát všechna odložená představení pro předplatitele. „Pokud do toho nic nepřijde, mělo by se to zvládnout,“ je přesvědčený.

V loňském roce navštívilo Horácké divadlo 13 500 diváků. Před pandemií to však bylo i více než 60 tisíc lidí za rok.

Pandemie se projevila i v počtu divadelních premiér. Loni divadlo uvedlo pět, v předchozí sezoně šest, přičemž v roce 2019 jich bylo deset. Klesl i počet odehraných představení. Divadlo loni odehrálo 101 představení, předloni 124 a v roce 2019 to bylo 292 představení.