Nehrají nehratelné. Přesto je Modrý pták pro Horácké divadlo výzvou

Inscenace vychází z pera slavného vlámského dramatika, básníka a esejisty Maurice Maeterlincka, který patří k předním představitelům symbolismu. Své dílo napsal v roce 1908 a o tři roky později obdržel Nobelovu cenu za literaturu.

Hru se souborem Horáckého divadla nastudoval hostující režisér Jakub Maceček. Podle něj nepatří tato hra k jednoduchým či osvědčeným titulům, ale o to víc je pro něj výzvou.

„Modrý pták je hra, které se všichni bojí. Sdělení není snadno čitelné. Teze si často odporují. Děj je zmatený. Realita a sen se prolínají. Hranice jsou smazány. O významu jednotlivých obrazů se literární i divadelní kritici hádají už více než sto let,“ připomíná režisér.

Dramaturgyně Horáckého divadla Barbora Jandová dodává: „Utkat se s Maeterlinckovým Modrým ptákem je poměrně náročné. Když víte, že se tento dramatik pokouší sdělit nesdělitelné, vyslovit nevyslovitelné… Celá řada různých divadelních inscenací i adaptací, včetně několika filmových zpracování, mě naštěstí utvrzuje v tom, že nehrajeme nehratelné.“

Zvířata a věci jako průvodci

Inscenace nabídne divákům tajemný a dobrodružný příběh chlapce Tyltyla a jeho malé sestry Mytyl. Společně se obě děti vydávají hledat Modrého ptáka, aby zachránil nemocnou holčičku ze sousedství. Na cestu dostává Tyltyl kouzelný Diamant, který umožňuje vidět pravou podstatu a duši věcí i tvorů kolem nás.

Jejich průvodci v nelehkém putování se stávají zvířata i věci – věrný Pes, zrádná Kočka, Oheň, Voda, Chléb, Cukr, Mléko, Světlo. Děti pověstné „štěstí“ v podobě Modrého ptáka hledají v zemi vzpomínek, v království noci, v lese, na hřbitově, v zahradách štěstí i v království budoucnosti.

Cílem této cesty je podle dramaturgyně Barbory Jandové prohlédnout a pochopit, uvidět věci kolem sebe v jejich pravé podstatě. „Tyltylova cesta za Modrým ptákem je iniciační. Idealisticky věřím, že dokáže otvírat oči i srdce,“ říká.

Jak sama Jandová dodává, nevnímá tuto hru jako pohádku pro děti: „Chápu ji jako alegorický filozofický příběh, cestu k poznání, ke zvýšené citlivosti a vnímavosti. Proto si troufáme inscenovat ji jako součást našeho repertoáru pro dospělého diváka, s přesvědčením, že může přivést do hlediště diváky všech věkových kategorií, že je to ten správný rodinný titul, v němž si každý najde to své.“

Podle režiséra Jakuba Macečka je Modrý pták hrou, která určila žánr symbolismu, a tím přímo ovlivnila vznik surrealismu a později i fantasy. „Pán prstenů, Harry Potter, Alenka v říši za zrcadlem, Pátý element, Stopařův průvodce po galaxii, ale třeba i Anděl Páně 2 – tohle vše a nepřeberná spousta dalších děl vychází jak dějově, tak především myšlenkově z Modrého ptáka. Málokdo to ale ví,“ připomíná.

Hru ve světové premiéře uvedlo už v roce 1908 moskevské divadlo MCHAT v režii uznávaného Konstantina Sergejeviče Stanislavského. Tato inscenace se tam hrála až do 60. let 20. století a dosáhla kolem 3 tisíc repríz. Hra se dočkala i filmové a muzikálové podoby.

Ke spolupráci na realizaci představení přizval Jakub Maceček svůj osvědčený tvůrčí tým – výtvarnici Evu Jiříkovskou, která je autorkou scény a kostýmů, hudbu složil David Smečka, na choreografii a pohybu se podílí Denisa Musilová.

Ve hře účinkuje celý soubor Horáckého divadla, někteří externisté, ale také děti ze Základní umělecké školy Jihlava.

V roli chlapce Tyltyla se divákům představí herec Michal Kraus, jeho malou sestřičku Mytyl ztvární Stanislava Hajduková. Vílu Berylunu si zahraje Lenka Schreiberová, pes Tylo bude v podání herce Lukáše Matěje.

Premiéra inscenace je naplánovaná na sobotu, první repríza bude o dva dny později.