Přibylo 250 nakažených, o 49 méně než minulý týden. Incidence je na 12

Reprodukční číslo poslední čtyři dny stagnuje těsně pod jedničkou, tedy hranicí značící růst či pokles epidemie. Aktuální hodnota je 0,95. Sedmidenní incidence na 100 tisíc obyvatel nyní podle dat klesla zhruba na hodnotu mezi 11 a 12.

Z 64 hospitalizovaných je nyní 11 ve vážném stavu. Laboratoře v úterý provedly téměř 70 000 testů, z toho necelých 28 000 bylo PCR, ostatní antigenní. U preventivních a plošných testů, které jsou nejčastější, stoupl oproti pondělí podíl odhalených případů jen nepatrně na 0,19 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se zvýšil z 0,4 na 0,65 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky, stoupl podíl pozitivních vzorků z 1,23 na 2,64 procenta.

Vláda v pondělí rozhodla, že zdravotní pojišťovny budou lidem hradit omezený počet testů i po 1. září. Plánovalo se, že by tato možnost skončila.

Nejvíce nových případů na 100 000 lidí za posledních sedm dní vykazuje Praha, kde je incidence 28. Následuje Jihočeský kraj s 16 případy, Středočeský kraj s 15 a Liberecký kraj se 14 nově nakaženými za poslední týden v přepočtu na 100 000 obyvatel. Naopak nejméně se epidemie šíří v Olomouckém kraji s týdenní incidencí zhruba čtyři.

Odborníci očekávají, že s nadcházejícím návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 sílit. Podle ředitele Ústavu statistických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška by i při vysoce rizikovém scénáři vývoje mohlo být v nemocnicích kvůli covidu v druhé polovině září kolem 500 lidí, z toho necelá stovka na jednotkách intenzivní péče. Letos v březnu, kdy epidemie Česko silně zasáhla, bylo v nemocnicích přes 9 000 lidí.

V České republice bylo dosud podle dat ministerstva zdravotnictví podáno celkem 11 261 988 dávek vakcín, ukončené očkování má 5,56 milionu lidí, což je zhruba 52 procent obyvatel.

V ČR se nejvíce očkuje vakcínou Pfizer/BioNTech (9,31 milionu dávek), následují Moderna (887 000), AstraZeneca (876 000) a Johnson & Johnson (187 000). Poměrně bylo v České republice podáno 105 dávek na 100 obyvatel.