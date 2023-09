Šetříme i na výdajích státu, opatření všichni unesou, hájil úsporný balíček Fiala

„Problém je v tom, že opozice nechce podpořit potřebný krok. Myslí jen na své politické body a obstruuje. Málokdo z odborníků zpochybňuje, že je potřeba šetřit na výdajové straně,“ řekl předseda vlády v úterý odpoledne v pořadu Press klub.

Sněmovna podle něj počítá s tím, že druhému čtení v projednávání balíčku věnuje celý týden. „Jako koalice ho ale prosadíme, musíme dosáhnout čísel, se kterými se počítá. Udělali jsme to tak, aby se to nedotklo žádné sociální skupiny významněji a šetříme i na straně státu,“ komentoval s dodatkem, že opatření všichni unesou.

Fialův spolustraník z ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura před zahájením úterní schůze nevyloučil možnost dalších změn v balíčku. Na nich by se ovšem musela shodnout celá vládní koalice. A stejného názoru je i premiér:

„K úpravě by mohlo dojít jen tehdy, kdyby se ukázalo, že existuje nějaký výborný návrh opozice, který my jsme neviděli. Navíc by se musela shodnout celá vláda. Jde o kompromis, za kterým všichni stojíme,“ řekl.

Vládní konsolidační balíček Koalicí navržená opatření mají v příštím roce zlepšit bilanci rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Za dva roky pak má jít dohromady o 150,7 miliardy korun.

Během předchozího projednávání si navíc vláda vyslechla výtky, které se týkaly některých konkrétních položek v seznamu. „Například se ukázalo, že nedává smysl mít jinou daňovou sazbu na noviny a časopisy, a tak jsme ji upravili na 12 procent. Vyslechli jsme i komentáře odborníků v souvislosti se spotřební daní a její vazby na škodlivost,“ sdělil.

Fiala: O valorizaci důchodů jsme s Pavlem vedli intenzivní debatu

Fiala během vysílání pohovořil také o novele o zpomalení růstu důchodové valorizace, kterou v minulém týdnu po krátkém váhání podepsal prezident republiky Petr Pavel.

„Jsem rád, že pan prezident vyslyšel argumenty a novelu nakonec podepsal. Vedli jsme o tom intenzivní debatu. Důchody jsou sice důležité proto, aby lidé měli důstojné peníze na stáří, když si celý život platí sociální pojištění, ale státní rozpočet to stále stojí více a více peněz. Pokud s tím nic neuděláme, dostaneme se do situace, kdy stát nebude schopen důchody vyplácet, proto děláme tyto kroky,“ vysvětlil.

Se zákonem už po schválení poslanci projevila nesouhlas opozice, která ho předložila ústavnímu soudu k posouzení. Fiala však uvedl, že nepočítá s tím, že by instituce žádosti hnutí ANO vyhověla.

Během rozhovoru též přišla řeč na nedávno oznámené škrty v sektoru vzdělávání, které by podle nově zveřejněných čísel měly činit až 11,6 miliardy korun. Týkat by se měly především nepedagogických profesí, propuštěno by mělo být na 20 tisíc zaměstnanců.

„Těžko se mi to vysvětluje veřejnosti, ale příprava rozpočtu je svázána byrokratickými pravidly. Veřejnosti se dávají čísla, která však nejsou výsledkem politické dohody. Tato čísla ještě mohou doznat změn, jsou průběžná a jde o propočet ministerstva financí na základě těch dosavadních,“ vysvětloval Fiala.

„Vzdělání patří k prioritám naší vlády. Chtěli jsme zařídit důstojné platy pro učitele a uzákonili jsme, že budou mít 130 procent průměrné mzdy, z tohoto důvodu na ně sáhnout nelze a musí se sahat na jiné profese,“ doplnil.