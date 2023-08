Poslanci jednají o úsporném balíčku a úpravách, které domluvila pětikoalice

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Hlavním cílem zákona, který obsahuje 63 novel, je snížit deficity státních rozpočtů,“ řekl při jednání rozpočtového výboru ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Všechna opatření mají v příštím roce podle vlády zlepšit bilanci rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Za dva roky má jít dohromady o 150,7 miliardy korun.

Pětikoalicí dojednané změny shrnul při jednání rozpočtového výboru zpravodaj konsolidačního balíčku, poslanec ODS Jiří Havránek.

„Je to trochu na náhodu, nepředvídatelné,“ kritizoval při jednání výboru koalicí navržené změny poslanec ANO Patrik Nacher.

Zaměstnancům zůstane, byť v osekané podobě, daňové zvýhodnění benefitů jako jsou MultiSport karty do fitness. Noviny nakonec budou ve snížené sazbě DPH 12 procent, stejně jako časopisy.

Firmy budou moci od příštího roku vést účetnictví v eurech, dolarech či librách. A to v případě, že jsou pro firmy jejich funkční měnou,. Tedy pokud v této měně probíhá většina jejich transakcí.

Výnos daně z nemovitosti zůstane obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu 10 miliard korun.

Stát by měl nově získat 55 procent výnosů daně z hazardu místo dosavadních 35 procent. Obcím podle počtu povolených herních automatů zůstane 22,5 procenta, dalších 22,5 procenta připadne obcím podle počtu obyvatel.

Nově zaváděné sazby spotřební daně u elektronických cigaret a nikotinových sáčků nebudou tak vysoké, jak původně vláda navrhla.

„Ty úpravy nejsou zásadní. My celkově máme s tím balíčkem problém,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Balíček obsahuje přes šest desítek novel

Peníze do rozpočtu má přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy.

Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun. Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek.. „Je to přijatelná cena za budoucí prosperitu Česka,“ řekl dříve premiér Fiala.

Úsporný balíček počítá také s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy.