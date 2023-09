Žádné pohádky, slibuje Schillerová. ANO se pokusí prosadit změny v balíčku

S jakou taktikou půjde ANO do Sněmovny na druhé čtení jednání o konsolidačním balíčku?

Taktika se připravuje velmi složitě, protože těžko můžeme pozměňovacími návrhy upravit něco, s čím z principu nesouhlasíme. Ve skutečnosti totiž nejde o žádný konsolidační balíček, to je čistokrevný daňový balíček, který zvýší daně v průběhu příštích dvou let napříč celou společností o 73 miliard korun.

Filozofie hnutí ANO byla vždy odlišná. My jsme chtěli daně řádně vybírat, aby je platili všichni a ne jen někteří. A pak jsme daně také snižovali. Takže až na výjimky, třeba zvyšování spotřební daně ze závislostí a hazardu, s těmi věcmi nesouhlasíme.

Neuslyšíte žádné pohádky. Ukážeme návrhy a zkusíme přesvědčit koalici, ať aspoň něco napraví Alena Schillerová předsedkyně poslaneckého klubu ANO

Chystáte obstrukce?

Já nenazývám obstrukcemi nic, co zazní k věci. V prvním čtení jsme mluvili dohromady 27 hodin. I zástupci pětikoalice pak uznali, že to bylo věcné a technické. Takže i tentokrát budeme určitě mluvit k věci.

Neuslyšíte od nás žádné pohádky ovčí babičky. Představíme pozměňovací návrhy a budeme koalici přesvědčovat, ať aspoň některé dílčí věci napraví. I makroekonomické predikce renomovaných pracovišť, jako je ČNB, Česká bankovní asociace, ale i samotné ministerstvo financí, označují daňový balíček nejen za protirůstový, ale některé i za proinflační. Tak proč ho dělají? Vždyť tím nic nevyřeší.

Konzultovali jste vaše chystané pozměňovací návrhy s ostatními stranami? Třeba Piráti v koalici navrhovali, aby kojenecká a minerální voda skončily ve snížené sazbě, na což nakonec nedošlo. Jsou nějaké podobné věci, které byste mohli s částí koaličních stran prohlasovat?

Nemluvili. Je to těžké, protože pětikoalice s námi už z principu nemluví. V podstatě s námi řeší jen technické věci okolo fungování Sněmovny. Ale toto konkrétně (kojeneckou a minerální vodu do snížené sazby) určitě navrhneme.

Stejně tak jsem četla, že Piráti podporovali i snížení DPH na dámské hygienické pomůcky, to podáme také. Věřím, že to podporu najde. Spíš si ale kladu otázku, co vlastně Piráti dělají ve vládě, když se jim nepodaří prosadit ani takto zásadní věci, které se týkají žen a rodin s dětmi.

Který z vašich pozměňovacích návrhů považujete za klíčový?

To je otázka, protože klíčové by bylo, aby vláda vůbec nesahala na DPH, aby nechala živnostníky žít a aby nebrala zaměstnancům nemocenskou.

To se ale nejspíš nestane…

... to se opravdu nestane, takže těch věcí, co nám vadí, je řada. Třeba zvýšení daně z nemovitosti, které se dotkne úplně každého. Lidé se chystaného navýšení o 100 procent hodně bojí, takže vůči tomu určitě podáme protinávrh. A i když nás pětikoalice převálcuje, tak jen ať si to její poslanci pak ve svých regionech obhajují před lidmi.

Pak tu máme třeba studenty. Proč jim chce vláda vzít slevu na studenta? Jak může ministr financí za ODS, ideolog všech ideologů, říct ve veřejném prostoru, že student, který si vydělá 17 tisíc měsíčně, což je přes 200 tisíc za rok, dosáhne na jiný druh slev, než je sleva na studenta? A pokud si vydělá více, tak buďto nedostatečně studuje, nebo zneužívá systém.

To je úplný vrchol a urážka všech studentů, kteří si vydělávají při studiu, protože jim třeba nepomáhá rodina nebo si chtějí zvýšit životní úroveň. A takových věcí je v balíčku celá řada.

Jak už jste zmínila, první čtení balíčku trvalo 27 hodin. Kolik času zabere to druhé?

Nedokážu to odhadnout, protože jsme se dlouho neviděli. Byly sněmovní prázdniny, během kterých se stala spousta věcí. Takže v úterý určitě nezačneme mluvit hned o balíčku, ale za ANO budeme navrhovat k zařazení některé závažné body k aktuálním událostem.

Jaké konkrétně myslíte?

Budou třeba z oblasti zdravotnictví či ze sociální oblasti. Já chystám bod k aktuálnímu rozpočtu. Protože co je to zase za hrůzu, co podal ministr financí do vládního systému? Určitě také poukážeme na skandální věci kolem Dozimetru, které opět vyplouvají na povrch. Chceme mluvit i o nedostatku penicilinu. Vždyť ministr Válek je už k smíchu. Někdy tedy spíš k pláči.

Čekáte, že tento týden dojde i na pověstné spacáky, že Sněmovna bude opět jednat přes noc?

Doufám, že ne. Opakovaně apeluji na zástupce pětikoalice, se kterými jednám o fungování Sněmovny, ať se domluvíme, že budeme jednat jen do půlnoci a pak se jdeme vyspat. Nedělám to kvůli nám, my to vydržíme, ostatně já tu mám spacák pořád schovaný, ale jde nám o zaměstnance Sněmovny, kteří tu s námi musejí být.

Je to ale na pětikoalici, my nemáme většinu. Když si prohlasují, že pojedeme do rána, tak pojedeme do rána. Měli by si ale uvědomit, že z jejich strany jde vůči zaměstnancům Sněmovny opakovaně o porušování zákoníku práce.

Už jste zmínila, že nemáte většinu. Jak tedy chcete prosadit své pozměňovací návrhy?

Budeme o nich mluvit. Byť na konci tohoto příběhu bude pravděpodobně koaliční podoba balíčku.

Dá se očekávat, že v případě jejího přijetí se stejně jako kvůli mimořádné valorizaci penzí obrátíte na Ústavní soud?

Na to je ještě brzo, napřed musí balíček projít celým legislativním procesem. Na poslaneckém klubu ale budeme řešit, že bychom se na soud obrátili i ve věci zákona o důchodovém pojištění, který v minulém týdnu podepsal prezident.

Proč?

No protože zástupci koalice se teď naučili novou věc, a to, že když už se jim zdá jednání Sněmovny dost dlouhé, nebo už chtějí jet na prázdniny, tak si rozhodnou, že hlasovat se bude tehdy a tehdy. A je jim jedno, že k věci by se chtělo vyjádřit ještě dalších 34 poslanců. Je klidně možné, a já bych se tomu nedivila, že stejný postup zvolí i u daňového balíčku. Ústavní soud je pro nás proto poslední pojistka, která musí říct dost. I tady jsou mantinely.

Co jste mimochodem říkala na postup pana prezidenta ohledně jeho podpisu změn penzí? Minulý týden to dlouho vypadalo, že je nepodepíše, nakonec ale otočil a i přes výhrady je podepsal...

Byla jsem z toho velmi rozpačitá. Když jsem zjistila, že to nechce podepsat, tak jsem si říkala, co z toho asi bude? Měla jsem v sobě mírnou naději, že zafunguje poslední pojistka zákonnosti.

Pak jel ale na Hrad na návštěvu pan premiér a ráno už bylo všechno jinak. Takže pro mě to bylo zklamání. Obrovské zklamání, byť asi 10 000 žadatelů o předčasný důchod dal ještě měsíc navíc, aby si o předčasný důchod mohli požádat. Pro mě je to důvod navíc se teď obrátit na Ústavní soud.

Pojďme ještě ke konsolidačnímu balíčku. Kolik pozměňovacích návrhů bude ANO předkládat?

Myslím si, že to bude kolem dvaceti, pětadvaceti. Ale je možné, že nakonec jich ani tolik nebude.

Ministr financí Zbyněk Stanjura nevyloučil, že některým z návrhů koalice vyhoví, budou-li rozumné. Věříte mu?

Ne, nevěřím. Jedním dechem říká, že nebudou přijímány žádné pozměňovací návrhy pětikoalice než ty, na kterých se dohodli v komplexním pozměňovacím návrhu, a zároveň s tím tvrdí, že je připraven přijmout i návrhy opozice. Vždyť je to nesmysl. Tomu se nedá věřit. To ale nemění nic na tom, že se o to pokusíme.