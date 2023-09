Prezident Pavel podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění

Každý měsíc, kdy to nevstoupilo v platnost, nás stojí miliardy korun, kritizoval původní prezidentovo váhání premiér Petr Fiala. Poté, co Pavla ve čtvrtek večer navštívil na Pražském hradě, Pavlova mluvčí Markéta Řeháková řekla, že 1. září zákon platit nebude a že prezident zákon buď vetuje, nebo ho podepíše až později. Nakonec zvolil druhou variantu a do tiskové zprávy zároveň uvedl výhrady, které k důchodové novele má.

„Novela upravuje mimořádné valorizace důchodů způsobem, který by v případě dalšího inflačního výkyvu vedl k fiskálně nákladnějšímu řešení, než je dnešní a přitom nevyhovující režim,“ uvedl Petr Pavel.

„Paradoxně to vede ke konfliktu se základním cílem vlády, to jest dosažení pokroku na poli fiskální konsolidace. Úkolem by mělo být nalézt takový postup pro mimořádné valorizace důchodů, který v období nadměrné inflace zvýší důchody obdobným tempem, jakým rostou příjmy ostatním spoluobčanům, přičemž realizace mimořádné valorizace nebude vyžadovat korektiv v podobě speciálních ad hoc zákonů,“ argumentuje prezident.

Aktualizujeme.