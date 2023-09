Poslanci zahájí druhé kolo boje o vládní úsporný balíček, o jeho úpravy

Opozice se může vrátit ke zdržování jednání už při jednání o programu řádné schůze. Projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, proto koalice navrhla i na mimořádné schůzi, která začne ve čtvrtek. V červenci trvala debata o balíčku tři jednací dny a zabrala poslancům více než 27 hodin čistého času.

Koalice se už dohodla na vlastní podobě pozměňovacího návrhu k balíčku. Zaměstnancům zůstane, byť v osekané podobě, daňové zvýhodnění benefitů, jako jsou MultiSport karty do fitness.

Noviny nakonec budou ve snížené sazbě DPH 12 procent, stejně jako časopisy. Firmy budou moci od příštího roku vést účetnictví v eurech, dolarech či librách. A to v případě, že jsou pro firmy jejich funkční měnou,. Tedy pokud v této měně probíhá většina jejich transakcí.

Sazby daně z nemovitosti se zvýší přibližně na 1,8 násobek. Výnos daně zůstane obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu 10 miliard korun.

Stát by měl nově získat 55 procent výnosů daně z hazardu místo dosavadních 35 procent. Obcím podle počtu povolených herních automatů zůstane 22,5 procenta, dalších 22,5 procenta připadne obcím podle počtu obyvatel.

Nově zaváděné sazby spotřební daně u elektronických cigaret a nikotinových sáčků nebudou tak vysoké, jak původně vláda navrhla.

Úsporný balíček počítá také s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy.

Peníze do rozpočtu má přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun.

Balíček má přinést zvýšení daně z příjmu firem z 19 na 21 procent. Nově se sazbou daně z příjmu 23 procent mají danit příjmy fyzických osob nad trojnásobkem průměrné mzdy (nyní asi 121 tisíc korun), dosud se vyšší sazbou daní částka nad čtyřnásobkem průměrné mzdy (nyní nad 161 tisíc korun).

Očekává se, že opozice načte desítky pozměňovacích návrhů. „Nemohu vyloučit, že bychom některý z návrhů, který opozice předloží, nemohli podpořit. Pokud budou rozumné, podpořit bychom je mohli,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Změny ale nesmí narušit celou konstrukci balíčku a částku, kterou chce vláda ušetřit.