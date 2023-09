STALO SE DNES: Poplatek televizi vzroste na 160 korun, Ukrajina postupuje na jihu

Poplatky veřejnoprávním médiím by podle názoru vlády měly vzrůst, a to v případě České televize na 160 korun a u Českého rozhlasu na 55 korun za měsíc. Oznámil to ministr kultury Martin Baxa, který též informoval, že platit by se mělo i v případě, že člověk televizi nemá, je však vlastníkem zařízení, které může přijímat televizní signál, například mobilního telefonu.

Ukrajina v rámci již tři měsíce trvající protiofenzivy na jihu země postoupila směrem k vesnici Novoprokopivka, která leží jižně od nedávno osvobozené obce Robotyně. Americký Institut pro studium války potvrdil, že se obránci dostali za další ruskou obrannou linii.

Poslanecká sněmovna ve druhém čtení projednává koalicí navržený konsolidační balíček. Vláda prosadila možnost jednat i po půlnoci, časový limit si nestanovila. Opatření by podle ministra financí Zbyňka Stanjury mohlo doznat menších úprav, nesmí však snížit celkový objem plánovaných úspor.

Ve věku 48 let po třech letech od vážného zranění zemřel nejúspěšnější žokej české historie Filip Minařík. Ten se stal celkem čtyřikrát šampionem Německa, kde převážně jezdil, a vyhrál 1 769 dostihů. Podle serveru galopponline.de trpěl Minařík těžkými depresemi a spáchal sebevraždu.

Saúdská Arábie a Rusko prodlouží stávající škrty v těžbě ropy o tři měsíce, tedy do konce roku. V reakci na oznámení cena ropy prudce vzrostla, severomořský Brent dokonce překročil hranici 90 dolarů za barel. Rijád svůj krok už dříve vysvětlil tím, že chce poskytnout trhu podporu. Moskva zase zopakovala, že chce na trzích s ropou udržet stabilitu a rovnováhu.