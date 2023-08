Koalice chce v noci dokončit jednání o definitivní podobě úsporného balíčku

Koalice jedná ve formátu tří zástupců z každé vládní strany. „Kolem půlnoci,“ odhadl, kdy by mohlo jednání skončit, mluvčí vlády Václav Smolka. Jednání lídrů pětikoalice začalo v 18 hodin.

Daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů by mělo být podle ministra práce a šéfa lidovců Mariana Jurečky zachováno, kompromis je možné hledat při jeho nastavení. Debatovat by se mohlo o stanovení měsíčního či ročního stropu pro úlevu.

„Chci, abychom v oblasti benefitů našli dohodu se sociálními partnery, protože i oni se na těchto věcech poměrně vzácně shodují. Myslím, že je tady možné hledat i parametrické úpravy, jak sociální benefity – ale třeba s jinými parametry – ponechat jako důležitý benefit pro zaměstnance,“ uvedl Jurečka.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek se před jednáním kladně vyjádřil k případnému zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů nebo k přesunu minerální vody do nižší daňové sazby.

Ministr financí Zbyněk Stanjura už v úterý naznačil, že pětikoalice nejspíš vyjde vstříc i některému ze společných požadavků odborů a zaměstnavatelů na úpravu balíčku. „Byli bychom rádi, aby to neskončilo 10:0, což věřím, že to ani tak nedopadne,“ řekl předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula. „Myslím, že to tak nedopadne,“ potvrdil jeho slova Stanjura.

Balíček obsahuje šest desítek novel. Peníze do rozpočtu má přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun. Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek.. „Je to přijatelná cena za budoucí prosperitu Česka,“ řekl dříve premiér Fiala.

Úsporný balíček počítá také s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy. Všechna opatření mají v příštím roce podle vlády zlepšit bilanci rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Za dva roky má jít dohromady o 150,7 miliardy korun.

Koalice se chce shodnout na společném pozměňovacím návrhu, který chce v dolní komoře podat. Sněmovna bude balíček projednávat na záříjové schůzi Sněmovny.