Vládu bude víc řídit Zeman, Česko - Rusko 0:2, říká o pádu Petříčka opozice

Msta je hrozná věc, uvedl Pospišil. Pádem Petříčka bude podle něj do něj kompletní „babišizace“ sociální demokracie.

„Ze hry stažen Blatný a Petříček, na hřiště je připraven Sputnik, kterému v poli bude nahrávat Arenberger, u lajky se rozcvičuje Rosatom, který co nevidět má být vpuštěn do hry. Česko - Rusko 0:2, věřím, že o přestávce proběhne bouře v kabině, proběhnou volby a zápas jasně otočíme,“ burcuje předseda lidovců Marian Jurečka.

Marian Jurečka @MJureka Ze hry stažen Blatný a Petříček, na hřiště je připraven Sputnik, kterému v poli bude nahrávat Arenberger, u lajky se rozcvičuje Rosatom, který co nevidět má být vpuštěn do hry. : Rusko 0:2, věřím, že o přestávce proběhne bouře v kabině, proběhnou volby a zapas jasně otočíme! oblíbit odpovědět

Ministři se podle něj obvykle odvolávají za přešlap, neschopnost dobře vést resort a o jejich odvolání rozhodují v demokratických stranách nejvyšší orgány, nikoliv předsedové či šéfové hnutí, napsal na Twitteru předseda KDU-ČSL.



Petříček se o svém odvolání dozvěděl v neděli večer. „Mohu potvrdit, že jsem se na schůzce s Janem Hamáčkem dozvěděl o svém odvolání,“ uvedl v neděli večer pro agenturu ČTK. Ještě v pátek bojoval o pozici šéfa ČSSD na sjezdu právě s Hamáčkem a hrál vabank.

Nabídl straně změnu kurzu, aby vyhlásila, že po volbách už nikdy nepůjde spolu s ANO, a o jeho konci se začalo mluvit hned po jeho prohře. Petříčka totiž dlouhodobě kritizuje prezident Zeman, který chtěl výměnu ministra zdravotnictví Jana Blatného i Petříčkovu hlavu. Oba vystupovali proti tomu, aby se do Česka dostala ruská vakcína Sputnik V, kterou tlačí Zeman. Petříček navíc také proti tomu, aby se ruský Rosatom mohl účastnit výběrového řízení na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

„Když (Hamáček odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka) navrhne, půjde to k premiérovi, který to navrhne mně. Pokud by k těmto změnám došlo, nebudu ten, kdo by oddaloval případné odvolání pana ministra Petříčka,“ řekl prezident Zeman v neděli v rozhovoru pro Blesk.



„Tak čeho je v tom nejvíc? Uražené ješitnosti, pomstychtivosti, snahy zbavit se někoho, kdo leze na nervy prezidentovi a jeho partě nebo jasná zpráva ČSSD s kým na věčné časy,“ glosoval konec Petříčka místopředseda Senátu Jiří Růžička.