Komunisté se poradí, jak budou postupovat při hlasování o nedůvěře vládě

Když v polovině dubna KSČM vypověděla dohodu o toleranci vládě s hnutím ANO, řekl šéf komunistů Vojtěch Filip, že jeho strana hlasování o nedůvěře nevyvolá, ale přidá se, když s tím přijde pravicová opozice.

Filip to řekl těsně před tím, než na jednání ÚV KSČM ustál pokus o palácový převrat ve straně a udržel si funkci v čele strany. Sesadit se ho snažili právě lidé kritičtější k současné vládě.

Když ve středu lídři pěti opozičních stran snahu vyslovit vládě nedůvěru vyhlásili, Filip hovořil zdrženlivěji, že se strana se o své postupu poradí.

Šéf Sněmovny Radek Vondráček iDNES.cz řekl, že počítá s tím, že schůzi k hlasování o nedůvěře vládě svolá na 2. června.

Pro vyslovení nedůvěry vládě je nutné, aby pro to hlasovalo nejméně 101 poslanců z 200, tedy nadpoloviční z celkového počtu. Nestačí jen většina přítomných. I to může hrát dost důležitou roli. Koalice Spolu (tedy ODS lidovci a TOP 09) má spolu s blokem, který vytvořili Piráti a hnutí STAN, celkem 68 hlasů. Proti vládě chce hlasovat i SPD s 19 hlasy,

Komunisté mají 15 hlasů, kdyby se všichni přidali, dá opozice dohromady potřebných 102 hlasů, a to i bez šestice nezařazených. Například nezařazený poslanec Lubomír Volný se již vyjádřil, že je třeba, aby si to současná vláda „vyžrala“ až do konce volebního období, čímž dal najevo, že hlas proti nepřidá. Podle předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika budou komunisté s vysokou pravděpodobností hlasovat pro vyslovení nedůvěry.

Prezident Miloš Zeman řekl, že nechá Andreje Babiše vládnout i v demisi až do voleb, pokud by byla vládě ANO a ČSSD vyjádřena nedůvěra.