Lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vystoupí k hlasování o nedůvěře vládě

Koalice Spolu má ve Sněmovně dohromady 40 hlasů. Ke svolání mimořádné schůze kvůli hlasování o nedůvěře je třeba 50 hlasů. K samotnému vyslovení nedůvěry pak nejméně 101 hlasů poslanců z celkového počtu, který je 200.

„V politice není možné jenom taktizovat,“ řekl předseda ODS Petr Fiala, když 27. dubna oznámil po boku s předsedou KDU-ČSL a šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, že koalice Spolu bude usilovat o hlasování o nedůvěře vládě navzdory tomu, že prezident Miloš Zeman řekl, že by nechal Babiše vládnout, i kdyby byla vládě vyslovena nedůvěra.

Pro nedůvěru vládě chtějí hlasovat i komunisté, kteří vypověděli dohodu s ANO o toleranci kabinetu. A hlasovat o nedůvěře chce i hnutí SPD Tomia Okamury.

Šéf STAN Vít Rakušan řekl iDNES, že poslanecký klub jeho hnutí o tom bude ve středu jednat. Koalice Pirátů a STAN bude ladit postup i s koalicí Spolu. K hlasování o nedůvěře vládě může podle Rakušana dojít ale až poté, co Česko opustí ruští diplomaté, jimž na to dala vláda čas do konce května po roztržce s Ruskem kvůli výsledkům vyšetřování výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014. Na základě zjištění tajných služeb je důvodné podezření, že výbuch mají na svědomí důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU Anatolij Čepiga a Aleksandr Miškin.