Hlasování o nedůvěře vládě je ve hře. Po odchodu ruských diplomatů z Česka

„Bohorovnost vlády, že se nemůže už nic stát, už přesáhla určitou mez a nejde jen o kauzu kolem cesty Jana Hamáčka do Moskvy,“ řekl iDNES.cz šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

K hlasování by ale podle Rakušana nemělo dojít dříve, než Česko do konce května opustí ruští diplomaté. „To je můj osobní názor,“ uvedl Rakušan.

STAN a Piráty podle Rakušana znovu čeká i jednání s koalicí Spolu o variantě hlasování o nedůvěře vládě. „Pan Rakušan má pravdu,“ komentoval to velmi stručně šéf Pirátů Ivan Bartoš s tím, že má jednání a ozve se později.

Neuspokojivě vysvětlil kauzu i Arenberger, říká Rakušan

Rakušanovi vadí i to, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger podle něj neuspokojivě vysvětlil kauzu, s níž přišel Seznam. podle jehož informací měl Arenberger inkasovat miliony korun za klientské studie nových léků, které nevykázal ve svých majetkových přiznáních, a studie měl provádět na živnostenský list, což se podle zákona nesmí.



„Bohužel tam došlo k řadě nepřesností a řadě spekulací. Moje daňové přiznání je v pořádku a rozhodně v něm nechybí žádné příjmy ani výdaje. Klinický výzkum se samozřejmě nedá dělat jako kosmetická živnost, jak tam také zaznělo, ale musí být ve zdravotnickém zařízení, a to je nejen třeba v nemocnici, ale je to i ve zdravotnickém zařízení, které je registrováno krajským úřadem, v Praze tedy magistrátem. Stejně tak tedy to odpovídá i mému zařízení,“ reagoval na to minulý týden po jednání vlády Arenberger.



Ke schůzi o nedůvěře je třeba 50 hlasů, k vyslovení nedůvěry 101 hlasů

Hlasování o nedůvěře vládě chce vyvolat koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), která má ale ve Sněmovně dohromady 40 hlasů, ke svolání mimořádné schůze kvůli hlasování o nedůvěře je třeba 50 hlasů. K samotnému vyslovení nedůvěry pak nejméně 101 hlasů poslanců z celkového počtu, který je 200.

„V politice není možné jenom taktizovat,“ řekl předseda ODS Petr Fiala, když 27. dubna oznámil po boku s předsedou KDU-ČSL a šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovorou Adamovou, že koalice Spolu bude usilova o hlasování o nedůvěře vládě navzdory tomu, že prezident Miloš Zeman řekl, že by nechal Babiše vládnout, i kdyby byla vládě vyslovena nedůvěra.

Pro nedůvěru vládě chtějí hlasovat i komunisté, kteří vypověděli dohodu s ANO o toleranci kabinetu. A hlasovat o nedůvěře chce i hnutí SPD Tomia Okamury.K

oalice Pirátů a STAN řekla, že Babišův kabinet neměl nikdy její důvěru, ale že lepší by bylo domluvit se po přijetí volebního zákona rovnou na rozpuštění Sněmovny, aby nedostal ještě sinější karty do rukou prezident Miloš Zeman. Hlasy pro rozpuštění Sněmovny ale Piráti a hnutí STAN nesehnali.