Koalice ODS, lidovců a TOP 09 se vyjádří k hlasování o nedůvěře vládě

„Kdyby vládě byla vyslovena nedůvěra, nechám ji dovládnout v demisi,“ řekl prezident Zeman v rozhovoru po Nedělní partii televizí Prima a CNN Prima News.



Koalice Spolu před necelými dvěma týdny oznámila, že pokud Babiš nevyhoví výzvě, ať sám požádá o důvěru nevyhoví, začne sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře.

Šéf ODS Petr Fiala to oznámil poté, co komunisté vypověděli dohodu o toleranci vládě ANO a ČSSD. Opozici se tak otevřela možnost získat dost hlasů pro vyslovení nedůvěry Babišově vládě.

Skepticky se k pokusu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vyjadřovala v minulých dnech koalice Pirátů a hnutí STAN. Šéf Pirátů Ivan Bartoš i lídr Starostů a nezávislých Vít Rakušan dávají přednost rozpuštění Sněmovny a předčasným volbám. Oba zdůraznili, že pouhé vyslovení nedůvěry vládě by předalo moc veškerou moc do rukou prezidentovi Miloši Zemanovi. To považují za příliš velké riziko.

Zeman ale také v neděli v rozporu se zněním Ústavy v neděli prohlásil, že by nemusel Sněmovnu rozpustit, i kdyby se pro to našlo potřebných 120 hlasů poslanců.

„Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců,“ uvádí Ústava České republiky v článku 35.