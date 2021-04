Komunisté bojují o moc. Rozhodují, zda Filip končí, či je povede do voleb

Filipovo rozhodnutí skončit ovlivnil zdravotní stav. „Když jsem v únoru (v roce 2021 - pozn. autora) prodělal infarkt, tak jsem už na dubnovém sjezdu neměl v úmyslu dál kandidovat,“ řekl loni v říjnu šéf KSČM.

Část strany, a nejen ta ortodoxnější, která se snaží prorazit již delší dobu, chce ale Filipa vyměnit už teď, aby komunisty do voleb do Sněmovny již vedl někdo jiný. „Sklouzli jsme do určitého rutinérství,“ řekl iDNES.cz poslanec Leo Luzar, jeden z devíti lidí, kteří projevili zájem stranu vést a který patří ve straně mezi pragmatiky.

Komunisté se tento týden rozhodli vypovědět toleranci vládě Andreje Babiše a jsou připraveni podpořit vyslovení nedůvěry vládě, když ho někdo vyvolá. To už avizovali lídři koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), pokud Babiš sám nepožádá o důvěru. A Babiš o ni nepožádá. Zároveň KSČM nepodpoří rozpuštění Sněmovny a předčasné volby. „Hlasování o rozpuštění Sněmovny nepřipadá v úvahu, není platný ani volební zákon. Do takového chaosu by KSČM stát neuvedla,“ řekl iDNES.cz Filip.

Kdo má zájem vystřídat Filipa

Zájem vést KSČM po Filipovi projevili kromě Luzara i poslankyně Hana Aulická Jírovcová, místopředseda Stanislav Grospič, exposlanec Jan Klán, europoslankyně Kateřina Konečná, Martin Říha, Josef Skála, šéfka rozpočtového výboru Miloslava Vostrá a Jan Zámarský. Někteří ale počítali až s kandidaturou na sjezdu. A přímo na místě se mohou přihlásit i další zájemci.



Když komunisté nevymění vedení, skončí v něm zcela europoslankyně a dosavadní místopředsedkyně Konečná, která již dříve rezignovala na tuto pozici, aby k tomu přiměla i zbytek užšího vedení včetně Filipa. To se ale nestalo. Platnost rezignace musí potvrdit ÚV KSČM, tedy pokud Konečná naopak nepovýší a nevystřídá Filipa. Její nevýhodou ale je, že se nechce vzdát postu europoslankyně.

Kandidátka na šéfa strany podpořila Filipa

Za Filipa se postavila poslankyně Hana Aulická Jírovcová, která si přitom přihlásila do souboje o post šéfky strany. „Za mě osobně v této době před volbami měnit vedení je holý nesmysl. Pokud sjezd byl přeložen na listopad, tak by se volební období mělo dojet se současným vedením,“ řekla iDNES.cz Hana Aulická Jírovcová.

V jejím případě jde ale i o to, že má zájem být na volební kandidátce v Ústeckém kraji, kde nyní chybí. Jednání ÚV KSČM v Nymburku bude také kandidátky do voleb schvalovat. „Budu trvat na tom, aby změnu doznaly kandidátky v Ústeckém kraji, kde chybí jména Hany Aulické Jírovcové a bývalé poslankyně Gabriely Hubáčkové, a na Vysočině, kde vypadl současný šéf klubu Pavel Kováčik,“ řekl Právu Vojtěch Filip.