Advokátka Slámová odvolala kandidaturu na Hrad. Je to fraška, tvrdí

Slámová uvedla, že důvodů, proč nebude kandidovat, je víc. Plánuje je zveřejnit postupně. „Některé budou velmi ostré,“ napsala. Dodala, že se i nadále bude snažit prosadit změny, které jsou nutné, ale bude je prosazovat v jejím dosavadním postavení, které se rozhodla neměnit.

„Celá situace kolem prezidentských kampaní začíná připomínat frašku - kdo nabídne světový mír a lepší ‚úsměv‘. Mnozí kandidáti házejí miliony od sponzorů, objíždějí každý den republiku a tvrdí, jak rozumí běžným lidem. Ani jeden z těch, který mám na mysli, přitom nemá klasickou práci, někteří dokonce žádnou, nikdy se nemuseli o nic vlastně starat,“ uvedla důvody, které jí od kandidatury odrazují.

Slámová napsala, že podporuje jediného kandidáta, a to Marka Hilšera. „Z mého pohledu je to jediný v ‚kampani‘ zbývající normální člověk, za kterým nestojí žádné podivné skupiny a miliony od utajených sponzorů a má jasné názory už mnoho let,“ dodala.

Advokátka oznámila záměr zúčastnit se boje o prezidentské křeslo v květnu 2021. Svou kandidaturu také oznámila prostřednictvím sociálních sítí. Uvedla, že chce úřad prezidenta přiblížit lidem.

„V poslední době vidím u lidí jakousi rezignaci. Nevěří, že to s nimi politici myslí dobře. Lidé nemají motivaci, k volbám chodí jen proto, aby volili menší zlo. Říkají, že chtějí změnu, ale nevidí pro ni možnost. Myslím, že každý člověk musí začít sám u sebe, a já tu změnu chci také. Proto, kdo to cítíte stejně, pojďte do toho se mnou,“ napsala tehdy.

Slámová byla v minulosti zhruba měsíc poslankyní za ODS, do Sněmovny se dostala jako náhradnice krátce před volbami 2010, kdy už kandidovala jako nezávislá za stranu Suverenita. Jako advokátka vystupovala v několika známých kauzách, mimo jiné zastupovala dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, nebo byla zmocněnkyní pozůstalých v kauze Petra Kramného odsouzeného za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě.