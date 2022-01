PŘEHLEDNĚ: Kdo všechno oznámil či zvažuje boj o Hrad

Karel Janeček miliardář

Svou kandidaturu oznámil v pátek 21. ledna. Je matematikem a podnikatelem, spolumajitelem společnosti RSJ, která se zabývá obchodováním s finančními deriváty. Stál u zrodu Nadačního fondu proti korupci nebo Nadačního fond Neuron na podporu vědy.

Janeček vystudoval teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, studoval také na univerzitách v USA.

Karel Diviš podnikatel

Diviš oznámil svůj záměr kandidovat v polovině ledna 2022. Dosud nepůsobil v politických funkcích na žádné úrovni, což považuje za výhodu.

Je šéfem IDC-softwarehouse firmy. Řekl, že by z Pražského hradu chtěl od základu změnit atmosféru v zemi tak, aby byla moderní, přátelská a sympatická. „Prezident by měl být nadstranický, byť je to jednoznačně politik,“ uvedl.

Marek Hilšer senátor

Hilšer je senátor a lékař. Svůj záměr dostat se na Hrad oznámil na podzim 2019. Rodák z Chomutova vystudoval mezinárodní vztahy a medicínu na Univerzitě Karlově. Od roku 2007 pracoval jako pedagog a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě UK, působil i v akademickém senátu univerzity. V roce 2018 se zúčastnil prezidentské volny, skončil pátý. Na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 2.

Vladimír Boštík podnikatel

Někdejší starosta obce Vraclav na Orlickoústecku chtěl kandidovat už v minulých volbách, tvrdil dokonce, že sesbíral přes 72 000 podpisů. Do voleb se ale nakonec nepřihlásil, zdůvodnil to zdravotními problémy po operaci. V roce 2013 neúspěšně kandidoval do Sněmovny za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Svůj zájem kandidovat v prezidentských volbách 2023 oznámil v červnu loňského roku.

Miloš Knor komik

Komik svůj zájem o prezidentské křeslo projevil v říjnu 2021. Knor uspěl zejména jako představitel žánru stand up comedy. Během epidemie koronaviru se opakovaně vyslovoval například proti nošení roušek nebo zpochybňoval testování.

Jako komik debutoval v roce 2007 v pořadu Na stojáka televize HBO, v televizi Barrandov (ještě před jejím převzetím Jaromírem Soukupem) spolu s Lumírem Tučkem předváděl skeče v programu Koko TV.

Klára Long Slámová advokátka

Svůj zájem kandidovat advokátka ohlásila v květnu 2021. V minulosti byla zhruba měsíc poslankyní za ODS, do Sněmovny se dostala jako náhradnice krátce před volbami 2010, kdy už kandidovala jako nezávislá za stranu Suverenita.

Jako advokátka vystupovala v několika známých kauzách, mimo jiné zastupovala dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, nebo byla zmocněnkyní pozůstalých v kauze Petra Kramného odsouzeného za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě.

Jakub Olbert předseda hnutí a restauratér

Olbert je předsedou hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES, které vystupuje proti vládním opatřením zmírňujícím epidemii koronaviru. Svou kandidaturu již oznámil. Hnutí vedl i do sněmovních voleb, kde získalo jen 0,4 procenta hlasů. Od poloviny 90. let podniká v oblasti dekorací a scénografie. Olbertovi patří i pražská restaurace Šeberák, která jako jedna z prvních přestala respektovat vládní opatření zaměřená proti šíření koronaviru.

Denisa Rohanová prezidentka asociace

Rohanová svůj plán kandidovat ohlásila v dubnu 2021. Je prezidentkou sdružení Česká asociace povinných, která se snaží hájit postavení lidí s dluhy. V politice se angažovala nejprve v řadách ČSSD, v roce 2014 neúspěšně kandidovala do zastupitelstva v Kralupech nad Vltavou jako nestraník za Úsvit přímé demokracie, ve volbách do Sněmovny v roce 2017 byla na kandidátce hnutí Referendum o Evropské unii.

Ivan Smetana textař a muzikant

Svůj záměr zúčastnit se voleb již Smetana ohlásil. Vyrostl ve Frýdku-Místku, po maturitě pracoval v tamních válcovnách plechu. V 90. letech se zapletl do podvodů v obchodech s lehkými topnými oleji, nebyl ale potrestán. Od mládí se věnuje hudbě, skládá písně a píše texty. Zájem ucházet se o prezidentskou funkci ohlásil již před minulými volbami, nakonec ale už začátkem listopadu 2017 oznámil, že kandidovat nebude.

Jaromír Soukup podnikatel

Podnikatel a majitel mediální agentury Médea, vydavatelství Empresa Media a televize Barrandov dal zájem o o prezidentský post najevo v dubnu 2019. Začínal v agentuře Médea, která funguje jako zprostředkovatel při zadávání reklamy mezi firmami a médii. Koncem 90. let ji převzal a vybudoval z ní jednoho z hlavních hráčů v ČR. V poslední dekádě koupil časopisy Týden, Instinkt nebo Mladý svět, na přelomu let 2012 a 2013 přibyla televize Barrandov.

Josef Středula předseda odborů

O kandidatuře Předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) spekulují média. Odbory vede od dubna 2014, předtím byl devět let předsedou Odborového svazu KOVO. Po listopadu 1989 se Středula podílel na přeměně Revolučního odborového hnutí (ROH) ve standardní odbory, v roce 1991 byl zvolen členem rady OS KOVO, od roku 1993 pak působil jako místopředseda svazu. V době, kdy Středula stál v čele svazu KOVO, profiloval se jako výrazný kritik pravicových vlád.

Andrej Babiš politik

Předseda hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš chce případnou kandidaturu chce oznámit až v létě nebo na podzim. ANO se po úspěchu ve volbách 2013 stalo v lednu 2014 vládní stranou a Babiš ministrem financí a vicepremiérem pro ekonomiku. Babiš patří k nejkontroverznějším politikům v současnosti, mezi voliči má velkou skupinu podporovatelů, ale i silnou skupinu odpůrců.

Pavel Fischer senátor

Fischer deklaroval připravenost zúčastnit se voleb už v roce 2018. Senátor a bývalý diplomat na přelomu tisíciletí působil v Kanceláři prezidenta republiky, nejprve jako poradce Václava Havla, později vedl politický odbor. V letech 2003 až 2010 byl českým velvyslancem ve Francii a v Monaku. Zúčastnil se volby prezidenta v roce 2013, skončil třetí, na podzim 2018 byl zvolen senátorem za Prahu 12.

Miroslav Kalousek politik

Někdejší ministr financí, bývalý předseda TOP 09 a exposlanec se ke kandidatuře chce vyjádřit v příštích měsících. Ve Sněmovně zastupoval KDU-ČSL, později se se stranou, jejímž byl od listopadu 2003 do srpna 2006 předsedou, rozešel. Od ledna 2007 do května 2009 byl ministrem financí ve vládě Mirka Topolánka (ODS). Po roce 2013 byl jednou z nejvýraznějších tváří opozice, postupně ale opustil všechny funkce a odešel i ze Sněmovny.

Michael Kocáb hudebník

Michael Kocáb kandidaturu zatím zvažuje. Kocáb je hudebník, v letech 2009 až 2010 působil jako ministr pro lidská práva ve vládách Mirka Topolánka a Jana Fischera. Proslavil se jako lídr kapely Pražský výběr. V listopadu 1989 byl spolu s Michalem Horáčkem u jednání mezi zástupci komunistické moci a Občanského fóra. K politice měl ale blízko i později, patřil do okruhu spolupracovníků Václava Havla.

Danuše Nerudová rektorka

Rektorce brněnské Mendelovy univerzity končí její mandát letos v lednu. O kandidatuře uvažuje. Vystudovala obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě tehdejší Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (PEF MENDELU), kde v roce 2005 získala i doktorát. V dubnu 2020 společně s dalšími ekonomy založila občanskou iniciativu KoroNERV-20, snažící se zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.

Petr Pavel armádní generál

Petr Pavel opakovaně potvrdil, že se hodlá zapojit, oficiálně chce ale kandidaturu teprve oznámit. Je armádním generálem ve výslužbě, v letech 2015 až 2018 byl předsedou Vojenského výboru NATO. Prošel řadou velitelských pozic, od července 2012 do dubna 2015 působil jako náčelník Generálního štábu AČR.

Začátkem 90. let na sebe upozornil v misi UNPROFOR v Chorvatsku, když jeho jednotka osvobodila skupinu francouzských vojáků uvězněných mezi bojujícími stranami.

Miroslava Němcová politička

Současná senátorka, dlouholetá poslankyně za ODS a bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová kandidaturu na první českou prezidentku nevylučuje. Němcová byla považována za nejvážnější kandidátku své strany na nejvyšší úřad v zemi už v roce 2012. Nakonec se ale rozhodla, že se stranických primárek nezúčastní a kandidaturu přenechala Přemyslu Sobotkovi.

Kateřina Valachová politička

Valachová je právnička a politička, bývalá poslankyně. Pracovní kariéru začínala v letech 2001 až 2002 jako právnička na Magistrátu města Brna. Od 2015 do června 2017 byla ministryní školství ve vládě Bohuslava Sobotky. Na konci března 2021 ohlásila kandidaturu na post předsedkyně ČSSD na dubnovém sjezdu strany, neuspěla. Svou kandidaturu na post prezidentky nevyloučila.

Jana Bobošíková novinářka a politička

Jana Bobošíková svoji kandidaturu už dříve nevyloučila. „Mám nasbírané nějaké poslanecké podpisy, čehož si samozřejmě velmi vážím. Abych říkala, že budu kandidovat, tak to rozhodně ne. Nevylučuji to,“ zopakovala.

Bývalá neúspěšná kandidátka na prezidentku je novinářkou a političkou. Veřejně známou se stala při krizi v České televizi na přelomu let 2000 a 2001, kdy byla hlavní tváří náhradního oficiálního vysílání a jedním ze dvou manažerů ČT, kteří nejviditelněji čelili vzbouřeným redaktorům.

Jan Zahradil politik

Europoslanec kandidaturu zvažuje. Politik se v roce 1998 stal poslancem Parlamentu České republiky, kde působil jako místopředseda Zahraničního výboru. V roce 2002 byl zvolen prvním místopředsedou ODS, kterým byl až do roku 2003. Tuto funkci opět zastával v letech 2014–2016. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 byl jako lídr kandidátky ODS úspěšné znovuzvolen.

Robert Šlachta bývalý policista

Bývalý policista Robert Šlachta byl v letech 2008 až 2016 ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Na svůj post rezignoval 10. 6. 2016, nelíbila se mu navrhovaná reorganizace policie a vznik Národní centrály proti organizovanému zločinu. V lednu 2021 s bývalými kolegy založil hnutí Přísaha, se kterým se v roce 2021 neúspěšně pokoušel dostat do Sněmovny. Zvažuje, že bude usilovat o místo na Hradě.

Alena Schillerová politička

Alena Schillerová vystudovala gymnázium v Tišnově a poté práva na Univerzitě Karlově. Byla od prosince 2017 do prosince 2021 ministryní financí ve vládě Andreje Babiše. Byla místopředsedkyní jeho druhé vlády. Pozici ministryně financí zastávala jakožto první žena v historii České republiky. V současnosti je předsedkyní Poslaneckého klubu ANO a výraznou tváří opozice. Kandidaturu nevylučuje.

Jiří Paroubek politik

Po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1976 pracoval až do roku 1990 jako ekonom v různých vedoucích funkcích v podnikové sféře. V listopadu 1998 byl zvolen do funkce náměstka primátora hl.m. Prahy pro oblast finanční politiky. V srpnu 2004 byl jmenován do funkce ministra pro místní rozvoj, dne 25. dubna 2005 jmenován předsedou vlády České republiky.

Václav Klaus politik

V roce 1963 ukončil studium na obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Byl předsedou Občanského fóra. Po jeho rozdělení v únoru 1991 byl v dubnu téhož roku jedním ze zakladatelů Občanské demokratické strany. V prosinci 1989 se stal ministrem financí. Po volbách v červnu 1992 se stal předsedou vlády České republiky. 28.února 2003 byl zvolen prezidentem České republiky. Bývalý prezident kandidaturu nevylučuje.

Věra Jourová politička

Věra Jourová se narodila roku 1964 v Třebíči. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, byla ministryní pro místní rozvoj mezi lety 2011 a 2014. V letech 2014 až 2019 pracovala jako komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově evropské komisi. V současnosti je místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. Kandidaturu nevylučuje.

Jiří Hynek prezident asociace

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti zastává pozici prezidenta a výkonného ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Je zakládajícím členem stany Realisté. Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 byl lídrem neúspěšné kandidátky této strany v Ústeckém kraji. Za tuto stranu také kandidoval neúspěšně na prezidenta ČR. Kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2023 nevyloučil.

Vladimír Dlouhý ekonom a politik

Dlouhý je ekonom a politik, vystudoval VŠE v Praze, v letech 1977-78 studoval na Katolické univerzitě v belgické Lovani. Působí jako prezident Hospodářské komory ČR , dříve jako ministr hospodářství a ministr průmyslu a obchodu.

Lenka Bradáčová právnička

Bradáčová je pražská vrchní zástupkyně a prezidentka Unie státních zástupců. Vystudovala právo na Univerzitě Karlově v Praze a po získání doktorátu se stala státní zástupkyní v Litoměřicích. Poté působila jako náměstkyně krajského státního zástupce v Ústí nad Labem. Dozoruje mimo jiné i korupční kauzu Davida Ratha. Kandidaturu nevylučuje.

Hynek Blaško politik

Europoslanec Hynek Blaško byl do Evropského parlamentu zvolen v květnu 2019 za Svobodu a přímou demokracii - Tomio Okamura (SPD). Je generálmajorem ve výslužbě. V letech 2009-2012 byl velitelem Společných sil AČR. Vojenskou činnou službu ukončil v roce 2012. Hynek Blaško ve volbách do Senátu 2018 kandidoval jako nestraník za SPD v obvodu Chrudim, nepostoupil do druhého kola. Prezidentskou kandidaturu zvažuje.