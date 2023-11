Schwarzenberg pohřeb v katedrále nechtěl. Vést mu mši je mi ctí, říká Halík

Prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík v sobotu devátého prosince splní jedno z přání bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. „V katedrále svatého Víta budu kazatelem při pohřební mši. Celou událost samozřejmě povede arcibiskup,“ řekl serveru iDNES.cz.

Politik si podle Halíka původně pohřeb v katedrále nepřál. „On chtěl, aby to bylo u nás v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, z kapacitních důvodů to není možná, ale v případě Karla Schwarzenberga si stejně myslím, že je jedině dobře, že se pohřeb bude konat na Pražském hradě. Je mi ctí, že mu mohu vyhovět alespoň tím, že povedu bohoslužbu,“ vysvětlil.

Teolog vzpomínal také na první setkání se Schwarzenbergem. „Poznal jsem ho v okolí našeho společného přítele Václava Havla. Setkávali jsme se nejprve zejména na poradách nebo rozhovorech ve vile Amália v Lánské oboře, kde je Havel pořádal,“ přiblížil Halík.

„Prezident to tak dělal podle vzoru Tomáše Garrigua Masaryka, který měl takové rozhovory s intelektuály ve vile Karla Čapka. Václav Havel taková setkání pořádal co čtrnáct dní s lidmi z různých oborů, byly to takové páteční rozhovory, a já s Karlem Schwarzenbergem jsme patřili k těm kmenovým hostům, tam začalo naše přátelství,“ vzpomínal kněz.

Podle Tomáše Halíka rostlo jejich přátelství i dál. „Bylo to hlavně proto, že se stal naším farníkem, byl pravidelným návštěvníkem mých bohoslužeb právě v kostele Nejsvětějšího Salvátora a troufnu si říct, že v akademické farnosti našel svůj duchovní domov,“ řekl.

Vedle hlubokého přátelství vděčí Halík Schwarzenbergovi za to, že ho uvedl na mezinárodní intelektuální scénu: „Byl to on, kdo mě úplně původně navrhl na Templetonovu cenu.“ Tu každoročně uděluje Britská akademie v Londýně, neformálně je známá také jako Nobelova cena za náboženství. Halík ji získal v roce 2014.

Schwarzenberg byl i u dalších důležitých momentů v Halíkově kariéře. „Napadá mne hned několik příležitostí, třeba když jsem ve Vídni v roce 2003 přebíral cenu kardinála Königa za zásluhy o obhajobu lidských práv a duchovní svobody, tak právě on měl laudatio,“ vzpomínal.

Pochvalný projev na Halíkovu adresu pronesl Schwarzenberg i o sedm let později, když v Mnichově přebíral cenu Romano Guardiniho za vynikající zásluhy o interpretaci současné doby a společnosti.

„Já jsem si ho velice vážil z mnoha důvodů, také pro jeho úžasnou schopnost rychle a vtipně se vyjádřit i ve velmi složité věci. Myslím, že to byl člověk, který ukázal, že je možné spojit noblesu aristokrata s hlubokou demokratičností,“ doplnil Halík.